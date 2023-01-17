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В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
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В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году
В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2023
В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году
Девять детсадов отремонтируют в Кузбассе в 2023 году по губернаторской программе "Мой новый детский сад", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:48
2023-01-17T13:45
кемеровская область
сергей цивилев
междуреченск
юрга
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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Девять детсадов отремонтируют в Кузбассе в 2023 году по губернаторской программе "Мой новый детский сад", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В этом году в Кузбассе по губернаторской программе капитально ремонтируют и модернизируют детские сады. Один из них уже обновлен и открыт — сад №70 в Белове. Уточняется, что дошкольное учреждение смогут посещать 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. "Этому детскому саду 58 лет. Капитальный ремонт проведен впервые. Сейчас это современное пространство для качественного образования и гармоничного развития наших ребят. Планомерно по губернаторской программе "Мой новый детский сад" мы преображаем детсады, которые были построены давно. Эта программа востребована в регионе, в этом году модернизация ведется еще в 9 учреждениях Кузбасса, все они будут укомплектованы новой мебелью, техникой, игрушками. Уверен, что дети и родители новыми учреждениями будут довольны", — цитирует пресс-служба главу региона. Отмечается, что в рамках капремонта отремонтирована облицовка фасада и заменены кровля здания, водосточные системы крыши, входные и межкомнатные двери, окна, произведены внутренние отделочные работы. Благоустроена прилегающая территория, теперь здесь современная комплексная спортивная площадка для игр и детского спорта. В обновленном двухэтажном здании площадью 859,9 квадратных метров оборудовано 5 групп. Для воспитанников созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты, музыкальный и физкультурный зал. Все помещения оснащены новейшей разновозрастной детской мебелью, интерактивными играми нового поколения. В каждой группе организована предметно-пространственная среда согласно особенностям каждого возраста. В холле второго этажа оборудован центр для занятий по правилам дорожного движения, приобретен интерактивный комплекс-тренажер ПДД. Цифровыми стали музыкальный зал и кабинет учителя-логопеда. Перед Новым годом был открыт детский сад №10 "Чайка" в Междуреченске. В зданиях шести дошкольных учреждений продолжаются работы. В 2023 году в программу вошли еще три объекта: детский сад №40 в Белове, детсад №14 в Салаире и детский сад №39 в Юрге. В Кузбассе действует губернаторская программа "Мой новый детский сад", по которой полностью реконструируются детские сады. Все проекты получили одобрение технического совета министерства строительства Кузбасса. Капитальный ремонт выполняется на средства областного и местного бюджетов. Кроме того, детские сады оснащаются современной техникой, оборудованием, игрушками. Какой детский сад больше всего нуждается в ремонте, муниципалитеты решают самостоятельно, учитывая посещаемость, количество молодых семей в районе расположения сада, очередность, состояние зданий и другие факторы.
https://ria.ru/20221212/detsad-1837639345.html
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60
кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск, юрга
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Междуреченск, Юрга
12:48 17.01.2023 (обновлено: 13:45 17.01.2023)
 
В Кузбассе отремонтируют девять детсадов в 2023 году

В Кузбассе отремонтируют девять детсадов по губернаторской программе

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКапитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Девять детсадов отремонтируют в Кузбассе в 2023 году по губернаторской программе "Мой новый детский сад", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В этом году в Кузбассе по губернаторской программе капитально ремонтируют и модернизируют детские сады. Один из них уже обновлен и открыт — сад №70 в Белове.
Уточняется, что дошкольное учреждение смогут посещать 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
"Этому детскому саду 58 лет. Капитальный ремонт проведен впервые. Сейчас это современное пространство для качественного образования и гармоничного развития наших ребят. Планомерно по губернаторской программе "Мой новый детский сад" мы преображаем детсады, которые были построены давно. Эта программа востребована в регионе, в этом году модернизация ведется еще в 9 учреждениях Кузбасса, все они будут укомплектованы новой мебелью, техникой, игрушками. Уверен, что дети и родители новыми учреждениями будут довольны", — цитирует пресс-служба главу региона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКапитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
1 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКапитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
2 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКапитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
3 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКапитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе Мой новый детский сад в Кузбассе
4 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
3 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
4 из 4
Капитальный ремонт детсада по губернаторской программе "Мой новый детский сад" в Кузбассе
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Отмечается, что в рамках капремонта отремонтирована облицовка фасада и заменены кровля здания, водосточные системы крыши, входные и межкомнатные двери, окна, произведены внутренние отделочные работы. Благоустроена прилегающая территория, теперь здесь современная комплексная спортивная площадка для игр и детского спорта. В обновленном двухэтажном здании площадью 859,9 квадратных метров оборудовано 5 групп.
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Для воспитанников созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты, музыкальный и физкультурный зал. Все помещения оснащены новейшей разновозрастной детской мебелью, интерактивными играми нового поколения. В каждой группе организована предметно-пространственная среда согласно особенностям каждого возраста. В холле второго этажа оборудован центр для занятий по правилам дорожного движения, приобретен интерактивный комплекс-тренажер ПДД. Цифровыми стали музыкальный зал и кабинет учителя-логопеда.
Перед Новым годом был открыт детский сад №10 "Чайка" в Междуреченске. В зданиях шести дошкольных учреждений продолжаются работы. В 2023 году в программу вошли еще три объекта: детский сад №40 в Белове, детсад №14 в Салаире и детский сад №39 в Юрге.
В Кузбассе действует губернаторская программа "Мой новый детский сад", по которой полностью реконструируются детские сады. Все проекты получили одобрение технического совета министерства строительства Кузбасса. Капитальный ремонт выполняется на средства областного и местного бюджетов. Кроме того, детские сады оснащаются современной техникой, оборудованием, игрушками. Какой детский сад больше всего нуждается в ремонте, муниципалитеты решают самостоятельно, учитывая посещаемость, количество молодых семей в районе расположения сада, очередность, состояние зданий и другие факторы.
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