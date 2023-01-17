https://ria.ru/20230117/churikova-1845470548.html

В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой

В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023

В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилось во вторник в храме Христа Спасителя, гроб из него вынесли под аплодисменты, передает... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:01

2023-01-17T14:01

2023-01-17T14:22

культура

общество

инна чурикова

владимир путин

михаил мишустин

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россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилось во вторник в храме Христа Спасителя, гроб из него вынесли под аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей. Возложить цветы пришли сотни людей. После прощания они проводили гроб аплодисментами. Катафалк с гробом Чуриковой отправился на Новодевичье кладбище, где похоронят актрису.Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Ранее президент России выразил соболезнования родным актрисы. Он назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи". Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором Чурикова служила с 1975 года, назвал ее великой актрисой, которую любили в России все - от мала до велика. По его словам, она была особенной актрисой и особенным человеком, готовым каждого выслушать и помочь. Кинорежиссер Никита Михалков считает актрису гениальным человеком, которому нет замены, а председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что Чурикова была составляющей театрального счастья, знаком качества и высшей пробой.

https://ria.ru/20230117/churikova-1845396456.html

https://ria.ru/20230117/churikova-1845394361.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, инна чурикова, владимир путин, михаил мишустин, ссср, россия, ленком, совет федерации рф, театр наций