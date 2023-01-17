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В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/churikova-1845470548.html
В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой
В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023
В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой
Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилось во вторник в храме Христа Спасителя, гроб из него вынесли под аплодисменты, передает... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:01
2023-01-17T14:22
культура
общество
инна чурикова
владимир путин
михаил мишустин
ссср
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилось во вторник в храме Христа Спасителя, гроб из него вынесли под аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей. Возложить цветы пришли сотни людей. После прощания они проводили гроб аплодисментами. Катафалк с гробом Чуриковой отправился на Новодевичье кладбище, где похоронят актрису.Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Ранее президент России выразил соболезнования родным актрисы. Он назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи". Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором Чурикова служила с 1975 года, назвал ее великой актрисой, которую любили в России все - от мала до велика. По его словам, она была особенной актрисой и особенным человеком, готовым каждого выслушать и помочь. Кинорежиссер Никита Михалков считает актрису гениальным человеком, которому нет замены, а председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что Чурикова была составляющей театрального счастья, знаком качества и высшей пробой.
https://ria.ru/20230117/churikova-1845396456.html
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общество, инна чурикова, владимир путин, михаил мишустин, ссср, россия, ленком, совет федерации рф, театр наций
Культура, Общество, Инна Чурикова, Владимир Путин, Михаил Мишустин, СССР, Россия, Ленком, Совет Федерации РФ, Театр наций
14:01 17.01.2023 (обновлено: 14:22 17.01.2023)
 
В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Инной Чуриковой

В Москве завершилось прощание с Чуриковой, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии отпевания народной артистки СССР Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой завершилось во вторник в храме Христа Спасителя, гроб из него вынесли под аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной.
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 12:02Культура
Евгений Миронов о Чуриковой: такие актрисы рождаются раз в сто лет
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей.
Возложить цветы пришли сотни людей. После прощания они проводили гроб аплодисментами. Катафалк с гробом Чуриковой отправился на Новодевичье кладбище, где похоронят актрису.
Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.
Ранее президент России выразил соболезнования родным актрисы. Он назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи".
Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором Чурикова служила с 1975 года, назвал ее великой актрисой, которую любили в России все - от мала до велика. По его словам, она была особенной актрисой и особенным человеком, готовым каждого выслушать и помочь. Кинорежиссер Никита Михалков считает актрису гениальным человеком, которому нет замены, а председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что Чурикова была составляющей театрального счастья, знаком качества и высшей пробой.
Открытие выставки к юбилею Инны Чуриковой - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:46Культура
Инну Чурикову похоронят рядом с Владимиром Меньшовым
 
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