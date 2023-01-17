https://ria.ru/20230117/avtorynok-1845342564.html

Дилеры прогнозируют падение российского авторынка

Дилеры прогнозируют падение российского авторынка - РИА Новости, 17.01.2023

Дилеры прогнозируют падение российского авторынка

Дилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T05:20

2023-01-17T05:20

2023-01-17T05:27

экономика

авто

россия

российские автомобильные дилеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале прошлого года продажи легковых машин и LCV в стране составили 277 тысяч штук (-28% к 2021 году). В целом, по прогнозу АЕБ, в 2023 году ожидается восстановление авторынка: рост по его итогам может составить в среднем 12%, до 770 тысяч машин. В 2022 году продажи составили 687 тысяч автомобилей (-58,8% в годовом выражении).

https://ria.ru/20230117/avtomobil-1845342804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры