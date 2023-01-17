https://ria.ru/20230117/avtorynok-1845342564.html
Дилеры прогнозируют падение российского авторынка
Дилеры прогнозируют падение российского авторынка - РИА Новости, 17.01.2023
Дилеры прогнозируют падение российского авторынка
Дилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T05:20
2023-01-17T05:20
2023-01-17T05:27
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале прошлого года продажи легковых машин и LCV в стране составили 277 тысяч штук (-28% к 2021 году). В целом, по прогнозу АЕБ, в 2023 году ожидается восстановление авторынка: рост по его итогам может составить в среднем 12%, до 770 тысяч машин. В 2022 году продажи составили 687 тысяч автомобилей (-58,8% в годовом выражении).
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры
05:20 17.01.2023 (обновлено: 05:27 17.01.2023)
Дилеры прогнозируют падение российского авторынка
Дилеры прогнозируют падение российского авторынка в первом квартале более чем на 40%
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"Падение продаж в первом квартале предварительно составит более 40%. То есть исходя из актуальной ситуации - рынок будет менее 150 тысяч. Сильнее всех просядет январь: в прошлом было более 90 тысяч, сейчас можно ожидать в два раза меньше", - рассказали в РОАД.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале прошлого года продажи легковых машин и LCV в стране составили 277 тысяч штук (-28% к 2021 году).
В целом, по прогнозу АЕБ, в 2023 году ожидается восстановление авторынка: рост по его итогам может составить в среднем 12%, до 770 тысяч машин. В 2022 году продажи составили 687 тысяч автомобилей (-58,8% в годовом выражении).