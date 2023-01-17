https://ria.ru/20230117/armiya-1845437234.html

Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии

Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии - РИА Новости, 17.01.2023

Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии

Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:04

2023-01-17T13:04

2023-01-17T16:39

россия

безопасность

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль", — сказал Песков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.

https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сергей шойгу, дмитрий песков