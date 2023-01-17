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Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии - РИА Новости, 17.01.2023
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Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии
Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии - РИА Новости, 17.01.2023
Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии
Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:04
2023-01-17T16:39
россия
безопасность
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль", — сказал Песков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.
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россия, безопасность, сергей шойгу, дмитрий песков
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
13:04 17.01.2023 (обновлено: 16:39 17.01.2023)
 
Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии

Песков: увеличение численности армии России связано с прокси-войной Запада против Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль", — сказал Песков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.
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