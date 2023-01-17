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Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов - РИА Новости, 17.01.2023
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Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов
Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов - РИА Новости, 17.01.2023
Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов
Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:10
2023-01-17T12:41
сергей шойгу
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)", - приводит военное ведомство слова Шойгу. Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.
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Шойгу на совещании по вопросу увеличения численности ВС РФ
Кадры с совещания у Шойгу по вопросу увеличения численности Вооруженных сил
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сергей шойгу, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:10 17.01.2023 (обновлено: 12:41 17.01.2023)
 
Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов

Глава Минобороны Шойгу: армия получит больше контрактников, новой техники и полигонов

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)", - приводит военное ведомство слова Шойгу.
Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.
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