https://ria.ru/20230117/armiya-1845405481.html

Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов

Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов - РИА Новости, 17.01.2023

Российские войска получат больше контрактников, новой техники и полигонов

Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:10

2023-01-17T12:41

сергей шойгу

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)", - приводит военное ведомство слова Шойгу. Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.

https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html

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Шойгу на совещании по вопросу увеличения численности ВС РФ Кадры с совещания у Шойгу по вопросу увеличения численности Вооруженных сил 2023-01-17T12:10 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)