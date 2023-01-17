https://ria.ru/20230117/armiya-1845402603.html
Шойгу провел совещание по увеличению армии
Шойгу провел совещание по увеличению армии - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу провел совещание по увеличению армии
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:02
2023-01-17T12:02
2023-01-17T16:22
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих", — отметили в ведомстве."Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами", — сообщили в министерстве по итогам совещания.
https://ria.ru/20230117/shoygu-1845355972.html
https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
12:02 17.01.2023 (обновлено: 16:22 17.01.2023)
Шойгу провел совещание по увеличению армии
Министр обороны Шойгу провел совещание по увеличению армии до 1,5 миллиона человек
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщили в военном ведомстве.
"Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих", — отметили в ведомстве.
"Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами", — сообщили в министерстве по итогам совещания.