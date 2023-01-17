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Шойгу провел совещание по увеличению армии - РИА Новости, 17.01.2023
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Шойгу провел совещание по увеличению армии
Шойгу провел совещание по увеличению армии - РИА Новости, 17.01.2023
Шойгу провел совещание по увеличению армии
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:02
2023-01-17T16:22
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих", — отметили в ведомстве."Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами", — сообщили в министерстве по итогам совещания.
https://ria.ru/20230117/shoygu-1845355972.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
12:02 17.01.2023 (обновлено: 16:22 17.01.2023)
 
Шойгу провел совещание по увеличению армии

Министр обороны Шойгу провел совещание по увеличению армии до 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщили в военном ведомстве.
"Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих", — отметили в ведомстве.
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"Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами", — сообщили в министерстве по итогам совещания.
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