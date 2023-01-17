https://ria.ru/20230117/armiya-1845402603.html

Шойгу провел совещание по увеличению армии

Шойгу провел совещание по увеличению армии - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу провел совещание по увеличению армии

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:02

2023-01-17T12:02

2023-01-17T16:22

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщили в военном ведомстве."Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих", — отметили в ведомстве."Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по ГОЗ вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами", — сообщили в министерстве по итогам совещания.

https://ria.ru/20230117/shoygu-1845355972.html

https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия