https://ria.ru/20230117/armiya-1845402490.html

Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии - РИА Новости, 17.01.2023

Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии

Масштабные изменения, в частности, увеличение численности, ждут российскую армию в период с 2023 по 2026 год, сообщила пресс-служба Минобороны по итогам... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:02

2023-01-17T12:02

2023-01-17T12:59

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Масштабные изменения, в частности, увеличение численности, ждут российскую армию в период с 2023 по 2026 год, сообщила пресс-служба Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу."Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", — приводятся в релизе слова министра.Речь идет в том числе и о новом военно-административном делении России.Подчеркивается, что эти изменения потребуют компетентных решений от всех заместителей министра, главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск.Министр также указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличение количества полигонов, в том числе на новых территориях России, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с потребностями армии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html

https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф