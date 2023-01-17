Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"
Первый канал запустит седьмой сезон шоу "Три аккорда" с Самбурской, Катиной и Долиной
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Участниками шоу станут Вадим Казаченко, Настасья Самбурская, Лена Катина, Лариса Долина, Александр Олешко, Валерий Яременко, Екатерина Гусева, Виктория Дайнеко и Евгений Гор.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
В состав членов жюри войдут Александр Новиков, Любовь Успенская, Сергей Трофимов и Александр Розенбаум.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
"Три аккорда" – музыкальное телешоу, в котором участники исполняют известные хиты в жанре шансона, авторской песни и городского романса. Их мастерство оценивают члены жюри. Первый выпуск передачи вышел в 2014 году.
Победителем шестого сезона проекта стала актриса Аглая Шиловская. Также приз зрительских симпатий получил Жан Милимеров.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Ранее стала известна дата выхода четвертого сезона шоу "Маска". Передача появится в эфире 12 февраля.
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