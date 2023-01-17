https://ria.ru/20230117/akkorda-1845504005.html

Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"

Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда" - РИА Новости, 17.01.2023

Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"

Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:43

2023-01-17T15:43

2023-01-17T15:43

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала. Участниками шоу станут Вадим Казаченко, Настасья Самбурская, Лена Катина, Лариса Долина, Александр Олешко, Валерий Яременко, Екатерина Гусева, Виктория Дайнеко и Евгений Гор. В состав членов жюри войдут Александр Новиков, Любовь Успенская, Сергей Трофимов и Александр Розенбаум. "Три аккорда" – музыкальное телешоу, в котором участники исполняют известные хиты в жанре шансона, авторской песни и городского романса. Их мастерство оценивают члены жюри. Первый выпуск передачи вышел в 2014 году. Победителем шестого сезона проекта стала актриса Аглая Шиловская. Также приз зрительских симпатий получил Жан Милимеров. Ранее стала известна дата выхода четвертого сезона шоу "Маска". Передача появится в эфире 12 февраля.

https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

первый канал (телеканал), знаменитости