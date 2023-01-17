Рейтинг@Mail.ru
Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда" - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230117/akkorda-1845504005.html
Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"
Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда" - РИА Новости, 17.01.2023
Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"
Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:43
2023-01-17T15:43
шоубиз
первый канал (телеканал)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845508011_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e614ea44013e85447d0679dc6e9410d3.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала. Участниками шоу станут Вадим Казаченко, Настасья Самбурская, Лена Катина, Лариса Долина, Александр Олешко, Валерий Яременко, Екатерина Гусева, Виктория Дайнеко и Евгений Гор. В состав членов жюри войдут Александр Новиков, Любовь Успенская, Сергей Трофимов и Александр Розенбаум. "Три аккорда" – музыкальное телешоу, в котором участники исполняют известные хиты в жанре шансона, авторской песни и городского романса. Их мастерство оценивают члены жюри. Первый выпуск передачи вышел в 2014 году. Победителем шестого сезона проекта стала актриса Аглая Шиловская. Также приз зрительских симпатий получил Жан Милимеров. Ранее стала известна дата выхода четвертого сезона шоу "Маска". Передача появится в эфире 12 февраля.
https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845508011_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59609ec18fe746f21ff0d3730f8b1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Первый канал (телеканал), Знаменитости
15:43 17.01.2023
 
Самбурская, Катина и Долина примут участие в шоу "Три аккорда"

Первый канал запустит седьмой сезон шоу "Три аккорда" с Самбурской, Катиной и Долиной

© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи Три аккорда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Седьмой сезон музыкальной передачи "Три аккорда" выйдет 29 января, говорится в сообщении Первого канала.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи Три аккорда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Участниками шоу станут Вадим Казаченко, Настасья Самбурская, Лена Катина, Лариса Долина, Александр Олешко, Валерий Яременко, Екатерина Гусева, Виктория Дайнеко и Евгений Гор.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи Три аккорда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
В состав членов жюри войдут Александр Новиков, Любовь Успенская, Сергей Трофимов и Александр Розенбаум.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи Три аккорда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
"Три аккорда" – музыкальное телешоу, в котором участники исполняют известные хиты в жанре шансона, авторской песни и городского романса. Их мастерство оценивают члены жюри. Первый выпуск передачи вышел в 2014 году.
Победителем шестого сезона проекта стала актриса Аглая Шиловская. Также приз зрительских симпатий получил Жан Милимеров.
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи Три аккорда - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : пресс-служба "Три аккорда"
Съемки нового сезона передачи "Три аккорда"
Ранее стала известна дата выхода четвертого сезона шоу "Маска". Передача появится в эфире 12 февраля.
Запуск цифровых змеев в городах России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 11:05Шоубиз
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
 
ШоубизПервый канал (телеканал)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала