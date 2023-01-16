https://ria.ru/20230116/zerno-1845270396.html

Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам

Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам - РИА Новости, 16.01.2023

Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:49

2023-01-16T17:49

2023-01-16T17:49

в мире

россия

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реджеп тайип эрдоган

африка

оон

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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны, сообщает канцелярия турецкого лидера. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждалось развитие событий в российско-украинской войне. Также были обсуждены вопросы зернового коридора и экспорта аммиака, рассмотрены конкретные шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся африканские страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230115/koridor-1845039241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, африка, оон