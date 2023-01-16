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Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам - РИА Новости, 16.01.2023
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Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам
Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:49
2023-01-16T17:49
в мире
россия
турция
владимир путин
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африка
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны, сообщает канцелярия турецкого лидера. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждалось развитие событий в российско-украинской войне. Также были обсуждены вопросы зернового коридора и экспорта аммиака, рассмотрены конкретные шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся африканские страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230115/koridor-1845039241.html
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в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, африка, оон
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Африка, ООН
17:49 16.01.2023
 
Путин и Эрдоган обсудили доставку российского зерна нуждающимся странам

Путин обсудил с Эрдоганом переработку и доставку российского зерна нуждающимся странам

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся страны, сообщает канцелярия турецкого лидера.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Беженецы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:17
Турция предлагает гумкоридор между Украиной и Россией, заявили в Раде
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждалось развитие событий в российско-украинской войне. Также были обсуждены вопросы зернового коридора и экспорта аммиака, рассмотрены конкретные шаги по проекту переработки российского зерна в муку в Турции и отправки ее в нуждающиеся африканские страны", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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Вчера, 13:53
Глава МИД Турции призвал США соблюдать баланс в отношениях
 
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