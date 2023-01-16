https://ria.ru/20230116/ukraina-1845265648.html
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной - РИА Новости, 16.01.2023
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:36
2023-01-16T17:36
2023-01-16T17:49
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной."Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20230114/turtsiya-1844873694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:36 16.01.2023 (обновлено: 17:49 16.01.2023)
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной
Эрдоган подтвердил, что Анкара готова посредничать для мира между Россией и Украиной