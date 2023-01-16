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Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845265648.html
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной - РИА Новости, 16.01.2023
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:36
2023-01-16T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной."Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20230114/turtsiya-1844873694.html
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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:36 16.01.2023 (обновлено: 17:49 16.01.2023)
 
Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной

Эрдоган подтвердил, что Анкара готова посредничать для мира между Россией и Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной.
"Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 17:19Специальная военная операция на Украине
Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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