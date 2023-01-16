https://ria.ru/20230116/ukraina-1845265648.html

Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной

Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной - РИА Новости, 16.01.2023

Эрдоган подтвердил Путину готовность к роли посредника с Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:36

2023-01-16T17:36

2023-01-16T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной."Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20230114/turtsiya-1844873694.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ситуация в днр и лнр