https://ria.ru/20230116/ukraina-1845081723.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:49
2023-01-16T08:49
2023-01-16T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
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полтавская область
харьковская область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях около 8.30 (мск). Через несколько минут он раздался в Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Харьковская область
08:49 16.01.2023 (обновлено: 08:50 16.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины