https://ria.ru/20230116/ukraina-1845081723.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:49

2023-01-16T08:49

2023-01-16T08:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях около 8.30 (мск). Через несколько минут он раздался в Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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днепропетровская область

полтавская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область