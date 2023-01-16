https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845214159.html

Российские военные отработали уничтожение боевиков в горах Таджикистана

Российские военные отработали уничтожение боевиков в горах Таджикистана - РИА Новости, 16.01.2023

Российские военные отработали уничтожение боевиков в горах Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали на учениях уничтожение бандитских формирований в горной местности,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:28

2023-01-16T15:28

2023-01-16T15:28

безопасность

таджикистан

душанбе

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ДУШАНБЕ, 16 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали на учениях уничтожение бандитских формирований в горной местности, сообщили РИА Новости в пресс-центре Центрального военного округа. "Военнослужащие 201-й российской военной базы отработали уничтожение бандгрупп в горах Таджикистана. Учения прошли на горном полигоне Ляур, что в 45 километрах южнее Душанбе, с применением комплекса вооружения бронетранспортёров БТР-82А как в дневное, так и ночное время суток", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие отработали стрельбу по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дальности до 1200 метров. Экипажами боевых машин отработаны нормативы по маскировке огневых позиций, разведке появляющихся и движущихся целей, а также уничтожению бандитских формирований в горной местности. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре, в ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845085103.html

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безопасность, таджикистан, душанбе, россия, войска рхбз