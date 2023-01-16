https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845085103.html
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 16.01.2023
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:12
2023-01-16T09:12
2023-01-16T09:58
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
андрей жуков
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. Главная цель маневров — повышение оперативной совместимости при выполнении задач."В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых", — говорится в релизе. Для этого задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО. Маневры продлятся до 1 февраля.В январе начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявлял, что усиление белорусско-российской группировки войск не направлено против третьих стран и должно укрепить обороноспособность Союзного государства. В свою очередь, замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что две страны будут и дальше совершенствовать подготовку военных.Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч человек. Из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html
https://ria.ru/20230111/odkb-1844112087.html
https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, андрей жуков
Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, Андрей Жуков
09:12 16.01.2023 (обновлено: 09:58 16.01.2023)
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
Минобороны Белоруссии информировало о старте летно-тактических учений Союзного государства
МИНСК, 16 янв — РИА Новости.
В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила
пресс-служба министерства обороны республики.
Главная цель маневров — повышение оперативной совместимости при выполнении задач.
"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых", — говорится в релизе.
Для этого задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО. Маневры продлятся до 1 февраля.
В январе начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявлял, что усиление белорусско-российской группировки войск не направлено против третьих стран и должно укрепить обороноспособность Союзного государства.
В свою очередь, замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что две страны будут и дальше совершенствовать подготовку военных.
Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч человек. Из России
по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.