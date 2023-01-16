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В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 16.01.2023
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В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства - РИА Новости, 16.01.2023
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:12
2023-01-16T09:58
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
андрей жуков
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. Главная цель маневров — повышение оперативной совместимости при выполнении задач."В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых", — говорится в релизе. Для этого задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО. Маневры продлятся до 1 февраля.В январе начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявлял, что усиление белорусско-российской группировки войск не направлено против третьих стран и должно укрепить обороноспособность Союзного государства. В свою очередь, замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что две страны будут и дальше совершенствовать подготовку военных.Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч человек. Из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
https://ria.ru/20230115/ucheniya-1845044389.html
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белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, андрей жуков
Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, Андрей Жуков
09:12 16.01.2023 (обновлено: 09:58 16.01.2023)
 
В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства

Минобороны Белоруссии информировало о старте летно-тактических учений Союзного государства

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Главная цель маневров — повышение оперативной совместимости при выполнении задач.
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района Военная безопасность и оборона государства - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 19:57
Совбез Белоруссии сообщил о запланированных учениях территориальной обороны
"В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых", — говорится в релизе.
Для этого задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО. Маневры продлятся до 1 февраля.
В январе начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявлял, что усиление белорусско-российской группировки войск не направлено против третьих стран и должно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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В свою очередь, замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что две страны будут и дальше совершенствовать подготовку военных.
Общая численность российских военнослужащих в составе совместной группировки в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч человек. Из России по плану должны были прибыть около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
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15 января, 22:36
Минск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск
 
БелоруссияРоссияВоздушно-космические силы РоссииАндрей Жуков
 
 
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