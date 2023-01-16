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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Украины
Воздушная тревога снова звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:13
2023-01-16T10:13
2023-01-16T10:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник около 8.30 мск воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской. Очередной сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области в 9.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области