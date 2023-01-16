https://ria.ru/20230116/trevoga-1845067284.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T02:18
2023-01-16T02:18
2023-01-16T02:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20230115/soledar-1845060139.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу