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Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/stoltenberg-1845318653.html
Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине
Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине
Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:19
2023-01-16T22:42
нато
украина
йенс столтенберг
риши сунак
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит.Накануне в интервью газете Handelsblatt генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные страны в ближайшее время увеличат поставки тяжелых вооружений Украине. В частности, речь идет о немецком танке Leopard 2. Глава организации рассчитывает, что по итогам предстоящей встречи в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи."Я еще раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях VoisTout."У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — предположил Maurice Costard."Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?" — задался вопросом комментатор AV68."Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. Современная война — артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников", — высказал свое мнение mitsu hirato.В конце минувшей недели в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили о передаче Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что новые запланированные к поставке ВСУ машины "горят и будут гореть, как и все остальные".В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства отметил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html
https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html
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нато, украина, йенс столтенберг, риши сунак, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, великобритания, евросоюз
НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Риши Сунак, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Великобритания, Евросоюз
21:19 16.01.2023 (обновлено: 22:42 16.01.2023)
 
Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине

Читатели Figaro напомнили Столтенбергу, что Россия никогда не позволит себя унижать

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит.
Накануне в интервью газете Handelsblatt генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные страны в ближайшее время увеличат поставки тяжелых вооружений Украине. В частности, речь идет о немецком танке Leopard 2. Глава организации рассчитывает, что по итогам предстоящей встречи в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи.
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"Я еще раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях VoisTout.
"Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне", — отметил пользователь под ником crystal.
ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — предположил Maurice Costard.
"Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?" — задался вопросом комментатор AV68.
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"Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. Современная война — артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников", — высказал свое мнение mitsu hirato.
В конце минувшей недели в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили о передаче Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что новые запланированные к поставке ВСУ машины "горят и будут гореть, как и все остальные".
В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства отметил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своих территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаЙенс СтолтенбергРиши СунакВ миреВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияВеликобританияЕвросоюз
 
 
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