https://ria.ru/20230116/stoltenberg-1845318653.html

Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине

Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине

Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:19

2023-01-16T21:19

2023-01-16T22:42

нато

украина

йенс столтенберг

риши сунак

в мире

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит.Накануне в интервью газете Handelsblatt генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные страны в ближайшее время увеличат поставки тяжелых вооружений Украине. В частности, речь идет о немецком танке Leopard 2. Глава организации рассчитывает, что по итогам предстоящей встречи в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи."Я еще раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях VoisTout."У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — предположил Maurice Costard."Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?" — задался вопросом комментатор AV68."Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. Современная война — артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников", — высказал свое мнение mitsu hirato.В конце минувшей недели в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили о передаче Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что новые запланированные к поставке ВСУ машины "горят и будут гореть, как и все остальные".В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства отметил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

нато, украина, йенс столтенберг, риши сунак, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, великобритания, евросоюз