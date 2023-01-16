21:19 16.01.2023 (обновлено: 22:42 16.01.2023)
Столтенбергу напомнили о важном качестве россиян после его слов об Украине
Читатели Figaro напомнили Столтенбергу, что Россия никогда не позволит себя унижать
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro назвали объявленные НАТО новые поставки военной техники ВСУ издевательством, которого Россия не потерпит.
Накануне в интервью газете Handelsblatt генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные страны в ближайшее время увеличат поставки тяжелых вооружений Украине. В частности, речь идет о немецком танке Leopard 2. Глава организации рассчитывает, что по итогам предстоящей встречи в Рамштайне сторонники Украины смогут объявить о новой военной помощи.
"Я еще раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя", — написал в комментариях VoisTout.
"Страшно. Мы сползаем к глобальной бойне", — отметил пользователь под ником crystal.
"У ЕС нет ни экономического интереса в этом конфликте, ни большого военного потенциала. Так что, возможно, европейцам стоит немного успокоиться", — предположил Maurice Costard.
"Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?" — задался вопросом комментатор AV68.
"Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. Современная война — артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников", — высказал свое мнение mitsu hirato.
В конце минувшей недели в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили о передаче Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что новые запланированные к поставке ВСУ машины "горят и будут гореть, как и все остальные".
В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства отметил, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют вооружения и готовят ВСУ на своих территориях.