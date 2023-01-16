https://ria.ru/20230116/stalingrad-1845100821.html

В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными

В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными - РИА Новости, 16.01.2023

В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными

Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:24

2023-01-16T10:24

2023-01-16T12:18

общество

волгоградская область

волгоград

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

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ВОЛГОГРАД, 16 янв — РИА Новости. Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации. В понедельник губернатор региона Андрей Бочаров провел совещание о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, основная часть которых пройдет 1 и 2 февраля в Волгограде. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, утвердить выходные должны будут депутаты облдумы. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230112/stalingrad-1844424415.html

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волгоград

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Кирилл Волков

общество, волгоградская область, волгоград, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943)