10:24 16.01.2023 (обновлено: 12:18 16.01.2023)
В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными
Дни празднования юбилея победы под Сталинградом предложили сделать в Волгограде выходными
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкСталинград, февраль 1943 года. Советские танки в городе
Сталинград, февраль 1943 года. Советские танки в городе. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 янв — РИА Новости. Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации.
В понедельник губернатор региона Андрей Бочаров провел совещание о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, основная часть которых пройдет 1 и 2 февраля в Волгограде.
"В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: <…> учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской Победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской Победы", — говорится в релизе.
Как уточнили РИА Новости в администрации региона, утвердить выходные должны будут депутаты облдумы.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.