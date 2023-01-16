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В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными - РИА Новости, 16.01.2023
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В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными
В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными - РИА Новости, 16.01.2023
В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными
Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:24
2023-01-16T12:18
общество
волгоградская область
волгоград
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
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ВОЛГОГРАД, 16 янв — РИА Новости. Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации. В понедельник губернатор региона Андрей Бочаров провел совещание о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, основная часть которых пройдет 1 и 2 февраля в Волгограде. Как уточнили РИА Новости в администрации региона, утвердить выходные должны будут депутаты облдумы. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230112/stalingrad-1844424415.html
волгоградская область
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общество, волгоградская область, волгоград, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Волгоградская область, Волгоград, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинградская битва (1942-1943)
10:24 16.01.2023 (обновлено: 12:18 16.01.2023)
 
В Волгограде хотят сделать дни юбилея победы под Сталинградом выходными

Дни празднования юбилея победы под Сталинградом предложили сделать в Волгограде выходными

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкСталинград, февраль 1943 года. Советские танки в городе
Сталинград, февраль 1943 года. Советские танки в городе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Сталинград, февраль 1943 года. Советские танки в городе. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 янв — РИА Новости. Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области, сообщает пресс-служба местной администрации.
В понедельник губернатор региона Андрей Бочаров провел совещание о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, основная часть которых пройдет 1 и 2 февраля в Волгограде.

"В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: <…> учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской Победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской Победы", — говорится в релизе.

Как уточнили РИА Новости в администрации региона, утвердить выходные должны будут депутаты облдумы.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:48
"Ветераны России" считают, что участники СВО поддержат название Сталинград
 
ОбществоВолгоградская областьВолгоградСталинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)
 
 
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