https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

США грозят миру новой пандемией

США грозят миру новой пандемией - РИА Новости, 16.01.2023

США грозят миру новой пандемией

Иногда кажется, что современная инфоповестка специально скроена так, чтобы в нее не попадало то, что по-настоящему важно. Вот, например, пока мы у себя... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

авторы

билл гейтс

джо байден

сша

вашингтон (штат)

женева (город)

воз

бостонский университет

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Иногда кажется, что современная инфоповестка специально скроена так, чтобы в нее не попадало то, что по-настоящему важно. Вот, например, пока мы у себя праздновали старый Новый год, в Женеве тихо и незаметно шло шестое совещание комитета по обзору медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения.Медико-санитарные правила обязательны к исполнению в 194 странах, входящих в ВОЗ, — а это, собственно, весь мир. В 2020 году мы смогли в полной мере оценить, насколько глобальна власть женевской конторы. Маски, локдауны, социальная дистанция, алгоритмы лечения коронавируса — все это было продиктовано нам из ВОЗ.На совещаниях, начавшихся 12 января, обсуждались поправки в эти самые Международные медико-санитарные правила (ММСП). Окончательно они будут приняты в мае. Судя по тому, как тихо и согласованно идут слушания и обсуждения, никаких противоречий внутри ВОЗ нет, поправки примут, и они будут обязательны к исполнению во всем мире. Никаких обсуждений или тем более ратификаций на уровне национальных органов власти не предполагается. Мнение народное по этим вопросам тоже никого не интересует. "Доктор сказал: "В морг!" — значит, в морг".Интересно, что заметная часть поправок была предложена представительством Соединенных Штатов Америки. Это неудивительно — Вашингтон долгое время был крупнейшим спонсором ВОЗ. Главным частным спонсором этой конторы является небезызвестный гражданин США Билл Гейтс, он вливает туда просто немереное количество долларов. Американские СМИ называют его "самым могущественным доктором планеты".Как же предлагается изменить Правила? Заглянем на официальный сайт ВОЗ. Во-первых, предельно размыто понятие "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения". Ею может стать и вспышка какого-нибудь заболевания, и стихийное бедствие, и коллапс инфраструктуры, и военные конфликты, и социальная турбулентность.Во-вторых, жестко прописывается система отчетности и контроля национальных правительств. О каждой чрезвычайной ситуации государство, где беда произошла, должно срочно проинформировать ВОЗ. Особо подчеркивается, что информировать надо не только об общем характере заболевания, но и о "генетических последовательностях вируса". Поправку насчет генетических последовательностей внесли именно американцы.При этом ВОЗ может получать информацию о чрезвычайных ситуациях не только от национальных минздравов, но и от неких других источников. Раскрывать эти источники правительству страны организация не обязана.Дальше следует изумительное. В течение 24 часов после поступления сигнала Правила обязывают страну, где произошла чрезвычайная ситуация, начать сотрудничество с ВОЗ, то есть по факту передать систему здравоохранения под внешнее управление.А если страна в течение 48 часов на это не согласится, то ВОЗ раскрывает всем государствам-членам всю информацию, полученную из этой страны. То есть обнародует сведения из самой чувствительной, можно сказать, интимной сферы любого государства — о здоровье ее граждан, о местных вирусах и инфекциях плюс к этому пресловутые "генетические последовательности", с которыми так любят работать американские партнеры в своих лабораториях. Красиво, не правда ли?Хорошо видно — в тексте поправок это даже выделено жирным шрифтом — что американские партнеры ужесточают режим контроля ВОЗ над национальными минздравами и правительствами. Везде, где раньше было написано: "ВОЗ может сделать то-то и то-то", они пишут: "ВОЗ делает то-то и то-то".Определять, является ли ситуация чрезвычайной и имеет ли она международное значение, будет генеральный директор ВОЗ. Напомним, что сегодня им является Тедрос Адханом Гебрейесус.Доктор Тедрос (он любит, чтобы его называли по имени) не является врачом и никогда не изучал медицину. Он доктор философии, то есть кандидат философских наук — на наши деньги. В своей родной Эфиопии он состоял в радикальной организации "Фронт освобождения тиграи", активно участвовавшей в кровавой гражданской войне. После того как доктор Тедрос поработал министром здравоохранения у себя в стране, сограждане обвинили его в геноциде народа амхара. Ах, злые языки страшнее пистолета.Комитет по чрезвычайным ситуациям, созданный гендиром ВОЗ, станет глобальной медицинской ЧК. Он будет решать вопросы о прерывании транспортных и логистических цепочек, запрещении поездок, методах лечения и профилактики — и все это в мировом масштабе.Новая редакция ММСП будет согласована с новым Договором по предотвращению пандемий, который должен быть принят в 2024 году. Разумеется, идея "предотвращения пандемий" тоже имеет сугубо американское происхождение. Партнеры неустанно качают эту тему на самом высоком уровне."Следующие пандемии будут гораздо хуже", — предупреждал официальный меморандум Белого дома еще в 2021-м. "Возможно, нам осталось лишь несколько месяцев до следующей пандемии, — вторит сегодня начальству раскрученный американский врач Крейг Спенсер. — Мы всего в одном генетическом шаге от нового вируса гриппа, который обеспечит нам такую катастрофическую пандемию, какой еще не было".Это, конечно, простое совпадение, но за несколько дней до публикации статьи Спенсера Бостонский университет объявил, что неутомимые исследователи в его Национальной лаборатории инфекционных заболеваний сумели так отредактировать коронавирус, что он обрел невиданную летальность — 80 процентов. Исследование финансировало американское правительство. Ну кто бы сомневался?Посмотрим еще раз на даты. Новую редакцию медико-санитарных правил ВОЗ планирует объединить с Договором по предотвращению пандемий в 2024 году. Что у нас будет в 2024-м? Правильно, выборы президента США. Деятели из Демократической партии отдают себе отчет, что честным путем своего кандидата им в Белый дом не пропихнуть. Но если посадить электорат по домам и закошмарить его новой пандемией, то шанс появится даже у Джо Байдена.Во внешней политике тема пандемии — инструмент давления на неугодную Вашингтону страну. Именно обвинения Лукашенко в том, что он не борется с коронавирусом, стали прологом к неудачному белорусскому Майдану.Или возьмите Китай. Сначала американцы, сами создавшие коронавирус, свалили вину с больной головы на здоровую. Клеймили Пекин в СМИ, требовали репараций. Китай посрамил всех критиков и, пока в США умирали сотни тысяч людей, добился нулевой заболеваемости. Тогда его стали ругать за локдауны. Отменили локдауны — начались страшилки про то, что там все болеют и умирают. Абсолютная ложь, понятно, но кого это интересует — мы живем в эпоху постправды.Любая пандемия — реальная или фиктивная — для Вашингтона немедленно становится поводом наехать на своего противника. Сегодня в этом ему будет активно помогать ВОЗ.Любопытно при этом, что Россию после начала СВО изгнали практически из всех международных организаций, каких только могли, но не из ВОЗ. Что-то им от нас, значит, нужно. Может быть, пресловутые "генетические последовательности"?Не очень понятно, почему мы сами остаемся в женевской конторе и продолжаем ее щедро, на миллионы долларов в год, спонсировать. Уж сколько мы состояли в таких организациях, где админресурс тихой сапой захватили американцы, сколько платили за членство, на какие жертвы шли — ну и что из этого вышло?ВТО не защитила нашу страну от совершенно диких, противозаконных экономических санкций, МВФ не запретил воровать наши резервы. WADA годами издевалась над нашими спортсменами, не зная, что еще придумать, чтобы нас оскорбить и унизить.Тем более что никакой практической пользы от ВОЗ не просматривается. Отечественная медицина наследует гениальной системе здравоохранения Семашко, которая весь XX век была предметом зависти и объектом подражания для других стран. Эта система позволила нам победить опаснейшие инфекции и вирусы, обеспечить население огромной страны мобильной медпомощью, наладить профилактику заболеваний — а ведь это вещи, мало кому доступные даже в развитых государствах.Зачем нам левацкие антинаучные новации ВОЗ, управляемой кандидатом философских наук с сомнительным бэкграундом? Это в Женеве додумались поместить любовь в список психических расстройств, назвать гомосексуализм нормой и отменить деление на мужчин и женщин — нет, это не шутка, они там официально заставляют медиков признавать гендерное многообразие.Недавно по радио я услышала обсуждение нашего нового закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Попросили высказаться по теме эксперта ВОЗ, гражданку России, естественно. Эта дама заявила, что закон "принят на эмоциях", несвоевременен и не нужен. "Но смотрите, — удивился ведущий, — ведь такие дети могут за границей попасть в однополые семьи. Разве это правильно?" Ну а что такого, возразила эксперт ВОЗ: "В однополых семьях обычно гораздо ответственнее относятся к детям..." Я чуть со стула не упала. Имелось в виду — ответственнее, чем традиционные семьи.Но ведь эта дама говорила не от себя. Она просто озвучивала актуальную повесточку ВОЗ. Вот так вот там понимают здравоохранение. Ответственные однополые семьи, гендерное разнообразие подрастающих в них детей. Слушайте, а нам точно все это надо?Поправки в медико-санитарные правила ВОЗ дадут нашему стратегическому противнику полный доступ к самой чувствительной, критически важной информации, касающейся нашего с вами здоровья, эпидемической обстановки, работы медицинских служб. Тема генетических последовательностей, с которыми наши американские партнеры работают по всему периметру России, в том числе в биолабораториях Украины, вообще наводит ужас. Здесь также есть риск своими руками сдать суверенитет над своей медициной — причем никто и не скрывает, что рулить ею будут ставленники Вашингтона.Самое ненормальное, что такие важные для всех нас — всего человечества — решения принимаются втихую, вообще без общественного обсуждения. Какие-то мутные граждане в Женеве при участии скандальных американских олигархов и представителей Big Pharma все решают за восемь миллиардов человек. Потом решения озвучивают ими же назначенные эксперты. Никакой общественной дискуссии, никакой полемики специалистов. Да вообще, в открытых источниках информации обо всем этом — мизер. Такая международная организация, как ВОЗ, должна бы, по идее, протоколировать каждый свой шаг, но нет — вы не найдете на ее сайте практически никакой информации о том, как шли совещания по поправкам в медико-санитарные правила.Хотелось бы большей прозрачности, конечно, в этом вопросе. Без преувеличения можно сказать, что это вопрос жизни и смерти.

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

https://ria.ru/20230113/perevorot-1844500737.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

https://ria.ru/20230110/zapad-1843766441.html

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сша

вашингтон (штат)

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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авторы, билл гейтс, джо байден, сша, вашингтон (штат), женева (город), воз, бостонский университет, всемирная торговая организация (вто)