https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса

Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса - РИА Новости, 18.10.2022

Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса

В Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета к исходному "уханьскому" штамму SARS-CoV-2 присоединили шиповидный белок от... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:36

2022-10-18T16:36

2022-10-18T17:22

наука

коронавирус covid-19

бостонский университет

сша

ухань

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета к исходному "уханьскому" штамму SARS-CoV-2 присоединили шиповидный белок от "омикрона" и получили вариант коронавируса с небывалым коэффициентом летальности — 80 процентов. Разработку финансировало американское правительство в рамках программы расширенного исследования потенциального пандемического патогена (ePPP).Обратный эффектЭксперименты с патогенами, представляющими потенциальную угрозу для человека, нужны, чтобы заранее подготовиться к будущим вспышкам. Но подобные проекты сами создают риск новой пандемии, как и было, судя по всему, с COVID-19. В конце 2019-го SARS-CoV-2 начал распространяться с оптового рынка морепродуктов в Ухане, расположенного недалеко от Уханьского института вирусологии, где изучали коронавирусы летучих мышей.Многие ученые и общественные деятели призывают закрыть биолаборатории, в которых занимаются опасными патогенами, но за последние два года в мире появилось более 40 таких научных объектов — в основном в Азии. В США действуют 13 биолабораторий с четвертым, наивысшим уровнем биобезопасности. Одна из них — в Бостонском университете, где разработали смертельный гибрид.Бостонская химераВ биологии "химерными" называют организмы, состоящие из генетически разнородных частей. Бостонские ученые создавали не существующие в природе варианты коронавируса и исследовали их влияние на клетки легких человека. Особое внимание уделяли гибридам, по патогенности превосходящим все известные на сегодняшний день штаммы. Результаты опубликовали на сервере препринтов bioRxiv.org.Считается, что мутации в шиповидном (S) белке, который коронавирус использует для проникновения в клетки человека, определяют трансмиссивность вируса. У "омикрона" десятки таких изменений, и этим объясняется его высокая заразность и способность уклоняться от вакцин. Однако данных о том, что мутации в S-белке делают вирус более смертоносным, до сих пор не было.Тем не менее именно такой вариант получили ученые, добавив к исходному SARS-CoV-2 из Уханя ген, кодирующий шиповидный белок "омикрона". Восемь из десяти мышей, зараженных химерным вариантом, погибли. В контрольной группе, где инфицировали обычным "омикроном", все выжили."Наш мутантный штамм продуцирует в пять раз больше вирусных частиц в выращенных в лаборатории клетках легких человека по сравнению с омикрон-вариантом", — пишут вирусологи.Скорее всего, для людей он будет менее смертоносным, чем для мышей, но очевидно, что патогенный потенциал SARS-CoV-2 еще не исчерпан. В любой момент может появиться более опасный вариант.Опасное усиление Подобные генетические манипуляции называют "экспериментами по усилению функций". Многие биологи считают их игрой с огнем и требуют запретить.Доктор Ричард Эбрайт, химик из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, в интервью изданию Daily Mail сказал: "Особое беспокойство вызывает то, что исследование, как и предыдущие проекты по химерным коронавирусам, связанным с SARS, финансировало правительство США".Такие разработки обычно являются закрытыми и не проходят предписываемую законом предварительную оценку соотношения рисков и пользы, подчеркнул ученый.Опыты в Уханьском институте вирусологии также проводили в рамках американской программы ePPP, а деньги шли через НКО EcoHealth Alliance со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Кстати, недавно этой организации выделили 650 тысяч долларов для изучения "потенциала коронавируса летучих мышей в Мьянме, Лаосе и Вьетнаме". Так что район новой вспышки, похоже, уже определен.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817337152.html

сша

ухань

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

коронавирус covid-19, бостонский университет, сша, ухань, здоровье - общество