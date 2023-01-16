https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845326175.html

Спецоперация, 16 января: ВСУ нанесли новый удар по Донецку, есть погибшие

Спецоперация, 16 января: ВСУ нанесли новый удар по Донецку, есть погибшие - РИА Новости, 16.01.2023

Спецоперация, 16 января: ВСУ нанесли новый удар по Донецку, есть погибшие

Украинские силовики нанесли новый удар по центру Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Пострадали как минимум четыре человека, есть по крайней мере двое РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:26

2023-01-16T22:26

2023-01-16T22:26

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

владимир путин

виктор медведчук

украина

россия

киев

укрэнерго

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские силовики нанесли новый удар по центру Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Пострадали как минимум четыре человека, есть по крайней мере двое погибших, но их число еще может увеличиться, так как разбор завалов продолжается. Ход спецоперацииПо сообщению министерства обороны РФ, на купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение 92-й механизированной бригаде Киева и 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На краснолиманском направлении артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения 95-й десантно-штурмовой бригады Киева и 125-й бригады территориальной обороны уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап. На донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ, за сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей. На южнодонецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде и 108-й бригаде территориальной обороны, уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в ЛНР и AN/ТPQ-50 в ДНР. Средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Times пишет, что Киев изначально поручил оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным в расчете на то, что судьба боевых действий будет решаться весной. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что освобождение оставшейся под контролем Киева территории региона, в том числе города Запорожье, может начаться весной. Урегулирование конфликта Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил Кремль. Лидеры двух стран затронули вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада. Рассмотрен ход реализации зерновой сделки. Бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук опубликовал в "Известиях" большую статью, в которой обвинил Запад в нежелании мира на Украине и предложил украинцам строить демократию "без западных кураторов". Он также призвал "политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки". По мнению Медведчука, из нынешней ситуации возможны два выхода: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Ситуация на Украине Владимир Зеленский в понедельник утвердил санкции в отношении 198 общественных деятелей, в основном из РФ (в списке актеры, режиссеры, журналисты, телеведущие, блогеры, музыканты). Оказавшийся в этом списке певец Юрий Лоза сказал РИА Новости, что ему "ни жарко, ни холодно" от украинских санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков про обрушение жилого дома в Днепропетровске: российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Он обратил внимание, что некоторые представители Киева уже назвали работу ПВО причиной трагедии. Украинские энергетики заявили об "огромном дефиците" генерации после повреждения ряда ТЭС, ситуация настолько серьезная, что "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей стране. Новые обстрелы со стороны Киева Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО, зафиксированы попадания в супермаркет и аптеку, поврежден жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он назвал произошедшее актом вандализма со стороны украинских карателей. По данным народной милиции ДНР, погибло как минимум двое человек, четверо ранены, при этом разбор завалов продолжается. По словам мэра, обстрелу подверглись четыре района города, он назвал произошедшее актом вандализма со стороны украинских карателей. Кулемзин уточнил также, что места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами. ПВО и Черноморский флот сбили сегодня 10 из 10 украинских беспилотников, поврежденных объектов нет, в городе все спокойно, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ситуация в России Верховный суд признал неонацистскую организацию "Маньяки. Культ убийств" террористической и запретил ее в России, сообщили в пресс-службе суда. По информации Генпрокуратуры, движение было создано на Украине, основано на нацистской идеологии с целью образовать "расово чистое государство". Ведет пропаганду в интернете, "направленную на формирование культа насилия, стимуляцию убийств". Подготовка украинских военных и поставки оружияУкраинских саперов начали обучать в Камбодже, пишут местные издания. Британия предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog, заявил глава британского минобороны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Берлин, где призвал правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Украинские военные прибыли в Оклахому, где их будут обучать работе с Patriot. Всего планируется за несколько месяцев подготовить около сотни специалистов. Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа, прокомментировал Песков: "эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные". Украина стала "оружейной лабораторией во всех смыслах" для испытания западного оружия, и некоторые его виды по итогу таких "испытаний" могут уйти в прошлое, сообщил телеканал CNN.

https://ria.ru/20230116/front-1845293968.html

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

алексей кулемзин (донецк), владимир путин, виктор медведчук, украина, россия, киев, укрэнерго, генеральная прокуратура рф