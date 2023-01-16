https://ria.ru/20230116/donetsk-1845127548.html

Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк

Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.01.2023

Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк

Украинские вооруженные формирования атаковали Калининский район Донецка, есть погибшие и пострадавшие. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:05

2023-01-16T13:05

2023-01-16T15:12

фото

специальная военная операция на украине

донецк

ситуация в днр и лнр

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Украинские вооруженные формирования атаковали Калининский район Донецка, есть погибшие и пострадавшие. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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