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СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале

СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023

СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале

Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:01

2023-01-16T18:01

2023-01-16T18:01

туризм

россия

непал

катманду

следственный комитет россии (ск рф)

крушение пассажирского самолета в непале

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Отмечается, что 15 января поступила информация о крушении самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале авиакомпании Yeti Airlines рейсом YT 6991 по маршруту Катманду - Покхара. В результате погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых граждане РФ - две женщины и двое мужчин. "В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ... возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что следователи находятся во взаимодействии с МИД РФ.

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непал

катманду

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