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СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
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СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале
СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале
Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:01
2023-01-16T18:01
туризм
россия
непал
катманду
следственный комитет россии (ск рф)
крушение пассажирского самолета в непале
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Отмечается, что 15 января поступила информация о крушении самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале авиакомпании Yeti Airlines рейсом YT 6991 по маршруту Катманду - Покхара. В результате погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых граждане РФ - две женщины и двое мужчин. "В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ... возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что следователи находятся во взаимодействии с МИД РФ.
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россия, непал, катманду, следственный комитет россии (ск рф), крушение пассажирского самолета в непале, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Непал, Катманду, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение пассажирского самолета в Непале, Туризм, Новости - Туризм
18:01 16.01.2023
 
СК завел дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале

СК России завел уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Отмечается, что 15 января поступила информация о крушении самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале авиакомпании Yeti Airlines рейсом YT 6991 по маршруту Катманду - Покхара. В результате погибли четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых граждане РФ - две женщины и двое мужчин.
"В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ... возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи находятся во взаимодействии с МИД РФ.
Крушение пассажирского самолета в Непале
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

На месте крушения самолета в Непале
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

На месте крушения самолета в Непале
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

На месте крушения самолета в Непале
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AP Photo / Bikram Rai

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
© AP Photo / Yunish Gurung

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

На месте крушения самолета в Непале
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

На месте крушения самолета в Непале
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

На месте крушения самолета в Непале
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
 
ТуризмРоссияНепалКатмандуСледственный комитет России (СК РФ)Крушение пассажирского самолета в НепалеТуризмНовости - Туризм
 
 
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