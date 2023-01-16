https://ria.ru/20230116/sanatorii-1845107143.html
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях - РИА Новости, 16.01.2023
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях
Туроператоры сообщили о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России, пишет АТОР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:36
2023-01-16T11:36
2023-01-16T11:36
туризм
туризм
новости - туризм
кисловодск
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Туроператоры сообщили о росте спроса на санаторно-курортный отдых в России, пишет АТОР.По данным властей Кисловодска, за 2022 год турпоток в город-курорт вырос на 18 процентов, а загрузка санаториев и гостиниц составила 82 и 70 процентов соответственно. Для сравнения, в 2021-м показатели равнялись 76 и 40 процентам.В компании АЛЕАН продажи путевок в Кавминводы выросли почти в полтора раза. У PEGAS Touristik — в 2,5. Фиксируют увеличение показателей и в FUN&SUN, "Мультитуре", "Русском Экспрессе"."Основные драйверы — всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление и ЗОЖ", — поясняют в АТОР.Простимулировала спрос и программа кешбэка, большой выбор рейсов из Москвы и регионов, а также обновление медицинской и рекреационной базы в самих здравницах, добавляют эксперты.Кроме того, представители отрасли отмечают, что аудитория санаториев заметно помолодела. Такой тип отдыха перестал быть "только для пожилых": все чаще заявки на бронирования приходят от туристов 25-35 лет. Цены начинаются от 2500 рублей в сутки на человека.
https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кисловодск, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
Россияне стали чаще отдыхать в санаториях
Туроператоры сообщили о росте спроса на санаторно-курортный отдых