https://ria.ru/20230116/samolet-1845238780.html

Супруги-пилоты погибли в авиакатастрофах в Непале с разницей в 16 лет

Супруги-пилоты погибли в авиакатастрофах в Непале с разницей в 16 лет - РИА Новости, 16.01.2023

Супруги-пилоты погибли в авиакатастрофах в Непале с разницей в 16 лет

Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета Анджу Хативада была вдовой летчика, который погиб 16 лет назад при схожих обстоятельствах, передает агентство... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:28

2023-01-16T16:28

2023-01-16T17:24

в мире

непал

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета Анджу Хативада была вдовой летчика, который погиб 16 лет назад при схожих обстоятельствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула. Анджу Хативада была вторым пилотом рейса Yeti Airlines из Катманду, который разбился на подлете к городу Покхара 15 января. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 72 человека. Бартаул добавил, что Хативада "обучалась пилотированию на деньги, которые получила от страховки после смерти мужа". Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, погибли все находившиеся на борту 72 человека.

непал

катманду

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале, новости - туризм