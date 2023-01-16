14:16 16.01.2023 (обновлено: 15:08 16.01.2023)
"А Путин тебя услышал?" Слова Столтенберга о России обескуражили китайцев
Читатели "Гуанча" раскритиковали главу НАТО Столтенберга после обвинений в адрес России
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после заявления о невозможности нормализовать отношения между Россией и западными странами.
"Нормализация? Прямо как Минские соглашения — просто временный обман! С момента распада Советского Союза США и страны НАТО обманывали Россию не менее 20 раз! Думаете обмануть ее еще разок? Как бы не так! Ваши лицемерие и слабость давно подмечены Москвой, и альянс должен учитывать возможность своего краха!" — написал один из комментаторов.
"Нормализация? Прямо как Минские соглашения — просто временный обман! С момента распада Советского Союза США и страны НАТО обманывали Россию не менее 20 раз! Думаете обмануть ее еще разок? Как бы не так! Ваши лицемерие и слабость давно подмечены Москвой, и альянс должен учитывать возможность своего краха!" — написал один из комментаторов.
"А Путин тебя услышал? Думаешь, у него еще остались ожидания от Запада?" — поинтересовался другой.
"Вы уже потеряли лицо, думаете, русских волнует, что вы там говорите и будете ли с ними дружить?" — задался вопросом третий.
"Слова и действия подстрекателей конфликта никогда не смогут быть отделены от слов "насилие" и "победа". "Мир" для них — это кошмар", — поделился мнением еще один пользователь.
На минувшей неделе Столтенберг заявил, что вне зависимости от исхода конфликта на Украине "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". Глава альянса, в частности, обвинил Россию в стремлении "контролировать соседние страны", что "ставит Москву в положение перманентного конфликта с Западом".
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Глава государства ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Запад при этом все чаще говорит о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляет ей вооружения и готовит ВСУ на своей территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>