https://ria.ru/20230116/rabota-1845073510.html

Полтора миллиона россиян решили искать работу в начале 2023 года

Полтора миллиона россиян решили искать работу в начале 2023 года - РИА Новости, 16.01.2023

Полтора миллиона россиян решили искать работу в начале 2023 года

Полтора миллиона россиян решили начать 2023 год с поиска новой работы, среди них чуть больше женщин, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T06:39

2023-01-16T06:39

2023-01-16T07:14

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полтора миллиона россиян решили начать 2023 год с поиска новой работы, среди них чуть больше женщин, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости."Служба исследований... проанализировала резюме, открытые или обновленные в первые две недели января: оказалось, что начать 2023 год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян", — говорится в сообщении. По данным исследования, 49 процентов соискателей, решивших "начать новую жизнь" в первые дни года, указали в резюме, что активно ищут работу. Еще треть (31 процент) готовы рассматривать предложения, два процента отмечают, что им уже предложили работу, один процент — уже вышли на новое место. Кроме того, 11 процентов соискателей не находятся в активном поиске, хотя и обновили резюме. Остальные не указали статус поиска в резюме. Наибольшую активность в начале года проявили соискатели из Москвы (28% резюме), Санкт-Петербурга (11 процентов), Подмосковья (шесть процентов), Краснодарского края (четыре процента) и Свердловской области (три процента). При этом чаще всего январские соискатели ищут работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (шесть процентов), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителями проектов (по четыре процента), а также секретарями, менеджерами по работе с партнерами, программистами (по три процента) и менеджерами по закупкам (два процента). Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин (49 процентов против 51 процента), уточняется в исследовании. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 26-35 лет (32 процента резюме) и 36-45 лет (27 процентов).

https://ria.ru/20230113/rabota-1844526462.html

https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, технологии, россия