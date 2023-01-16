https://ria.ru/20230116/putin-1845162883.html

В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана

В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 16.01.2023

В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать возможный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:06

2023-01-16T13:06

2023-01-16T13:06

владимир путин

россия

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать возможный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также возможность обсуждения ими крупного обмена военнопленных из России и Украины. "Нет. Мы стараемся с международными телефонными разговорами не забегать вперед. Мы не анонсируем. Стараемся их сами не анонсировать. Потому что телефонное общение - это достаточно такой подвижный механизм, который сдвигается по времени. Передвигаться на дни. Поэтому мы аккуратно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется в понедельник телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, а также обсуждение обмена военнопленными из России и Украины. Он добавил, что общественное мнение "реагирует иногда чрезмерно на какие-то там отсрочки или сдвижки". "Поэтому мы никогда не анонсируем. Не будем этого делать и сейчас", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230115/otnosheniya-1845050860.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган