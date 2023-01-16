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В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 16.01.2023
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В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана
В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 16.01.2023
В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать возможный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:06
2023-01-16T13:06
владимир путин
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать возможный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также возможность обсуждения ими крупного обмена военнопленных из России и Украины. "Нет. Мы стараемся с международными телефонными разговорами не забегать вперед. Мы не анонсируем. Стараемся их сами не анонсировать. Потому что телефонное общение - это достаточно такой подвижный механизм, который сдвигается по времени. Передвигаться на дни. Поэтому мы аккуратно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется в понедельник телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, а также обсуждение обмена военнопленными из России и Украины. Он добавил, что общественное мнение "реагирует иногда чрезмерно на какие-то там отсрочки или сдвижки". "Поэтому мы никогда не анонсируем. Не будем этого делать и сейчас", - добавил Песков.
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владимир путин, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
13:06 16.01.2023
 
В Кремле не подтвердили возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Песков не подтвердил возможный телефонный разговор Путина и Эрдогана

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать возможный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также возможность обсуждения ими крупного обмена военнопленных из России и Украины.
"Нет. Мы стараемся с международными телефонными разговорами не забегать вперед. Мы не анонсируем. Стараемся их сами не анонсировать. Потому что телефонное общение - это достаточно такой подвижный механизм, который сдвигается по времени. Передвигаться на дни. Поэтому мы аккуратно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется в понедельник телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, а также обсуждение обмена военнопленными из России и Украины.
Он добавил, что общественное мнение "реагирует иногда чрезмерно на какие-то там отсрочки или сдвижки".
"Поэтому мы никогда не анонсируем. Не будем этого делать и сейчас", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 20:56
Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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