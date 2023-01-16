https://ria.ru/20230116/protesty-1845307545.html

В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы

В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы - РИА Новости, 16.01.2023

В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы

Тысячи студентов по всему Израилю провели акцию протеста против предлагаемой правительством судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:16

2023-01-16T20:16

2023-01-16T20:16

в мире

биньямин нетаньяху

ярив левин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тысячи студентов по всему Израилю провели акцию протеста против предлагаемой правительством судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. Издание пишет, что одновременно некоторые студенты в ряде заведений провели альтернативные акции в поддержку планов правительства. "Тысячи студентов на территории более чем дюжины университетов и колледжей по всей стране провели одночасовую скоординированную "забастовку" в понедельник днем против планов правительства перестроить судебную систему", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, акции прошли в Еврейском университете в Иерусалиме, Тель-Авивском университете, университете Хайфы и ряде других учебных заведений. Организаторы протестов намерены продолжать акции. Газета Haaretz, в свою очередь, со ссылкой на власти сообщила, что четыре студента Еврейского университета были задержаны после того как заблокировали дорогу и отказались подчиняться указаниям полиции. На прошлой неделе в субботу десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против судебной реформы, обнародованной министром юстиции Яривом Левином. Ранее министр юстиции Израиля объявил план судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, проведение реформы предоставит правительству контроль над отбором судей. На прошлой неделе более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста против реформы. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230108/kontrabanda-1843511305.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, биньямин нетаньяху, ярив левин, израиль, иерусалим, хайфа, ликуд