Рейтинг@Mail.ru
В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/protesty-1845307545.html
В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы
В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы - РИА Новости, 16.01.2023
В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы
Тысячи студентов по всему Израилю провели акцию протеста против предлагаемой правительством судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:16
2023-01-16T20:16
в мире
биньямин нетаньяху
ярив левин
израиль
иерусалим
хайфа
ликуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845306490_0:154:3367:2048_1920x0_80_0_0_fb841fccc5714e268ba8a67abbf316cf.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тысячи студентов по всему Израилю провели акцию протеста против предлагаемой правительством судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. Издание пишет, что одновременно некоторые студенты в ряде заведений провели альтернативные акции в поддержку планов правительства. "Тысячи студентов на территории более чем дюжины университетов и колледжей по всей стране провели одночасовую скоординированную "забастовку" в понедельник днем против планов правительства перестроить судебную систему", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается, акции прошли в Еврейском университете в Иерусалиме, Тель-Авивском университете, университете Хайфы и ряде других учебных заведений. Организаторы протестов намерены продолжать акции. Газета Haaretz, в свою очередь, со ссылкой на власти сообщила, что четыре студента Еврейского университета были задержаны после того как заблокировали дорогу и отказались подчиняться указаниям полиции. На прошлой неделе в субботу десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против судебной реформы, обнародованной министром юстиции Яривом Левином. Ранее министр юстиции Израиля объявил план судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, проведение реформы предоставит правительству контроль над отбором судей. На прошлой неделе более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста против реформы. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230108/kontrabanda-1843511305.html
https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html
израиль
иерусалим
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845306490_636:0:3367:2048_1920x0_80_0_0_cefd3951ab9a58086b3c9b7dbf96e27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биньямин нетаньяху, ярив левин, израиль, иерусалим, хайфа, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин, Израиль, Иерусалим, Хайфа, Ликуд
20:16 16.01.2023
 
В Израиле тысячи студентов митингуют против судебной реформы

В Израиле тысячи студентов митингуют против предлагаемой правительством судебной реформы

© AFP 2023 / Jack GuezИзраильские студенты во время демонстрации в кампусе университета в Тель-Авиве
Израильские студенты во время демонстрации в кампусе университета в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
Израильские студенты во время демонстрации в кампусе университета в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тысячи студентов по всему Израилю провели акцию протеста против предлагаемой правительством судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.
Издание пишет, что одновременно некоторые студенты в ряде заведений провели альтернативные акции в поддержку планов правительства.
Израильская армия
8 января, 18:27
Израиль предотвратил попытку контрабанды оружия в долине Иордана
"Тысячи студентов на территории более чем дюжины университетов и колледжей по всей стране провели одночасовую скоординированную "забастовку" в понедельник днем против планов правительства перестроить судебную систему", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечается, акции прошли в Еврейском университете в Иерусалиме, Тель-Авивском университете, университете Хайфы и ряде других учебных заведений. Организаторы протестов намерены продолжать акции.
Газета Haaretz, в свою очередь, со ссылкой на власти сообщила, что четыре студента Еврейского университета были задержаны после того как заблокировали дорогу и отказались подчиняться указаниям полиции.
На прошлой неделе в субботу десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве против судебной реформы, обнародованной министром юстиции Яривом Левином.
Ранее министр юстиции Израиля объявил план судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Кроме того, проведение реформы предоставит правительству контроль над отбором судей. На прошлой неделе более десяти тысяч человек приняли участие в акции протеста против реформы.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 23:35
Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов
 
В миреБиньямин НетаньяхуЯрив ЛевинИзраильИерусалимХайфаЛикуд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала