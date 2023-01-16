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ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе

ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе - РИА Новости, 16.01.2023

ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе

Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Украине от имени Евросоюза новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро на текущей неделе, написал... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:46

2023-01-16T12:46

2023-01-16T13:08

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в мире

валдис домбровскис

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Украине от имени Евросоюза новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро на текущей неделе, написал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис в своём Twitter.Он сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании от имени ЕС о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой поддержки на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро в форме кредитов."Первый платеж в размере 3 миллиарда евро должен последовать позже на этой неделе", - написал Домбровскис.Эти средства призваны помочь Украине "покрыть свои насущные потребности", отметил представитель руководства ЕК.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК ещё в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, еврокомиссия, европа, евросоюз, в мире, валдис домбровскис