https://ria.ru/20230116/pomosch-1845150360.html
ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе
ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе - РИА Новости, 16.01.2023
ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе
Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Украине от имени Евросоюза новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро на текущей неделе, написал... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:46
2023-01-16T12:46
2023-01-16T13:08
украина
еврокомиссия
европа
евросоюз
в мире
валдис домбровскис
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Украине от имени Евросоюза новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро на текущей неделе, написал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис в своём Twitter.Он сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании от имени ЕС о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой поддержки на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро в форме кредитов."Первый платеж в размере 3 миллиарда евро должен последовать позже на этой неделе", - написал Домбровскис.Эти средства призваны помочь Украине "покрыть свои насущные потребности", отметил представитель руководства ЕК.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК ещё в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845139415.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, еврокомиссия, европа, евросоюз, в мире, валдис домбровскис
Украина, Еврокомиссия, Европа, Евросоюз, В мире, Валдис Домбровскис
12:46 16.01.2023 (обновлено: 13:08 16.01.2023)
ЕК планирует выделить Украине три миллиарда евро помощи на этой неделе
ЕК выделит Украине новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро на этой неделе
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить Украине от имени Евросоюза новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро на текущей неделе, написал исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис в своём Twitter
.
Он сообщил, что подписал меморандум о взаимопонимании от имени ЕС
о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой поддержки на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро в форме кредитов.
"Первый платеж в размере 3 миллиарда евро должен последовать позже на этой неделе", - написал Домбровскис.
Эти средства призваны помочь Украине "покрыть свои насущные потребности", отметил представитель руководства ЕК.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК ещё в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
.