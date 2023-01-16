https://ria.ru/20230116/pitanie-1845088545.html

Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ

Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2023

Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ

В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:34

2023-01-16T09:34

2023-01-16T09:34

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи. Диетолог отметила, что наиболее популярным представителем группы острых продуктов является имбирь. Благодаря терпенам и гингиролу, имбирь, подобно чесноку, может оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие. Кроме того в свежем корне имбиря содержится также каротиноиды (витамин А) и витамин С – эти вещества являются мощными природными антиоксидантами и защищают мембраны наших клеток от повреждения. "Но в случае развития респираторного заболевания, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется", - рассказала Стародубова. По ее словам, для здорового человека умеренное добавление имбиря в различные блюда из овощей, круп, рыбы или птицы, а также использование его для приготовления первых блюд и напитков может оказать профилактический эффект на организм благодаря согревающему и некоторому бактерицидному действию. "Как и любые другие жгучие специи, имбирь следует употреблять в небольшом количестве. Для здорового человека – это примерно 10-12 граммов свежего корня имбиря или 1-1,5 граммов сухого", - подчеркнула Стародубова. Также диетолог добавила, что и в куркуме содержится мощнейший антиоксидант - куркумин. Он способствует укреплению иммунитета, нормализации метаболических процессов, улучшает работу мозга оказывает положительное влияние на различные метаболические реакции, а также снижает риск развития некоторых онкологических заболеваний. "Что же касается количества потребления куркумы, то оно должно быть умеренным - в среднем для здорового взрослого человека это количество составляет около 2 граммов", - сказала Стародубова.

https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html

https://ria.ru/20230114/napitki-1844463904.html

https://ria.ru/20221208/chabrets-1837266178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество, еда, орви, грипп