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Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2023
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Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ
Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ - РИА Новости, 16.01.2023
Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ
В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:34
2023-01-16T09:34
общество
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антонина стародубова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи. Диетолог отметила, что наиболее популярным представителем группы острых продуктов является имбирь. Благодаря терпенам и гингиролу, имбирь, подобно чесноку, может оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие. Кроме того в свежем корне имбиря содержится также каротиноиды (витамин А) и витамин С – эти вещества являются мощными природными антиоксидантами и защищают мембраны наших клеток от повреждения. "Но в случае развития респираторного заболевания, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется", - рассказала Стародубова. По ее словам, для здорового человека умеренное добавление имбиря в различные блюда из овощей, круп, рыбы или птицы, а также использование его для приготовления первых блюд и напитков может оказать профилактический эффект на организм благодаря согревающему и некоторому бактерицидному действию. "Как и любые другие жгучие специи, имбирь следует употреблять в небольшом количестве. Для здорового человека – это примерно 10-12 граммов свежего корня имбиря или 1-1,5 граммов сухого", - подчеркнула Стародубова. Также диетолог добавила, что и в куркуме содержится мощнейший антиоксидант - куркумин. Он способствует укреплению иммунитета, нормализации метаболических процессов, улучшает работу мозга оказывает положительное влияние на различные метаболические реакции, а также снижает риск развития некоторых онкологических заболеваний. "Что же касается количества потребления куркумы, то оно должно быть умеренным - в среднем для здорового взрослого человека это количество составляет около 2 граммов", - сказала Стародубова.
https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html
https://ria.ru/20230114/napitki-1844463904.html
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общество, москва, антонина стародубова, здоровье - общество, еда, орви, грипп
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Здоровье - Общество, Еда, ОРВИ, Грипп
09:34 16.01.2023
 
Главный диетолог Москвы дала рекомендации по питанию при ОРВИ

Диетолог Стародубова посоветовала при ОРВИ не злоупотреблять острой и пряной пищей

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаИмбирный чай
Имбирный чай - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Имбирный чай. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи.
Диетолог отметила, что наиболее популярным представителем группы острых продуктов является имбирь. Благодаря терпенам и гингиролу, имбирь, подобно чесноку, может оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие. Кроме того в свежем корне имбиря содержится также каротиноиды (витамин А) и витамин С – эти вещества являются мощными природными антиоксидантами и защищают мембраны наших клеток от повреждения.
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"Но в случае развития респираторного заболевания, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется", - рассказала Стародубова.
По ее словам, для здорового человека умеренное добавление имбиря в различные блюда из овощей, круп, рыбы или птицы, а также использование его для приготовления первых блюд и напитков может оказать профилактический эффект на организм благодаря согревающему и некоторому бактерицидному действию.
"Как и любые другие жгучие специи, имбирь следует употреблять в небольшом количестве. Для здорового человека – это примерно 10-12 граммов свежего корня имбиря или 1-1,5 граммов сухого", - подчеркнула Стародубова.
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Также диетолог добавила, что и в куркуме содержится мощнейший антиоксидант - куркумин. Он способствует укреплению иммунитета, нормализации метаболических процессов, улучшает работу мозга оказывает положительное влияние на различные метаболические реакции, а также снижает риск развития некоторых онкологических заболеваний.
"Что же касается количества потребления куркумы, то оно должно быть умеренным - в среднем для здорового взрослого человека это количество составляет около 2 граммов", - сказала Стародубова.
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