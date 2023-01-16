https://ria.ru/20230116/peterburg-1845155470.html

Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле

Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.01.2023

Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле

Поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург может состояться 18 января - в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:54

2023-01-16T12:54

2023-01-16T12:54

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

ленинград

санкт-петербург

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург может состояться 18 января - в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, этот день - среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоится поездка Путина на юбилейную годовщину освобождения Ленинграда.

https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html

ленинград

санкт-петербург

россия

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ленинград, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944)