https://ria.ru/20230116/peterburg-1845155470.html
Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле
Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.01.2023
Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле
Поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург может состояться 18 января - в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:54
2023-01-16T12:54
2023-01-16T12:54
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
ленинград
санкт-петербург
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург может состояться 18 января - в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, этот день - среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоится поездка Путина на юбилейную годовщину освобождения Ленинграда.
https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ленинград, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944)
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Путин может приехать в Петербург 18 января, сообщили в Кремле
Песков: поездка Путина в Петербург может состояться в день 80-летия прорыва блокады