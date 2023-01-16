https://ria.ru/20230116/pamyat-1845293477.html

В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны

В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны - РИА Новости, 16.01.2023

В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны

Жители Луганской народной республики (ЛНР) по случаю 80-летия освобождения региона от немецких захватчиков возложили цветы в поселке Меловое у памятника... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:09

2023-01-16T19:09

2023-01-16T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Жители Луганской народной республики (ЛНР) по случаю 80-летия освобождения региона от немецких захватчиков возложили цветы в поселке Меловое у памятника советским воинам, заявил в понедельник врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Знаменательную дату – 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметит Луганщина в этом году. Шестнадцатого января 1943 года Красная армия освободила поселок Меловое, положив начало изгнанию нацистов с Луганской земли. Отсюда, дом за домом, село за селом, город за городом шла бесповоротная победа нашего народа над ненавистным противником", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что в понедельник у подножия монумента почтить подвиг советского воина собрались десятки благодарных меловчан, чья историческая память жива, "несмотря на жалкие восьмилетние попытки украинских националистов стереть и предать забвению подвиг героев". "Исход украинских нацистов давно предрешен. Предрешен, потому что за нами стоят наши деды и прадеды, на нашей стороне историческая правда и это дает нам силы к победе", - подчеркнул Пасечник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика