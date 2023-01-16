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В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны - РИА Новости, 16.01.2023
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В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны
В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны - РИА Новости, 16.01.2023
В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны
Жители Луганской народной республики (ЛНР) по случаю 80-летия освобождения региона от немецких захватчиков возложили цветы в поселке Меловое у памятника... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:09
2023-01-16T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Жители Луганской народной республики (ЛНР) по случаю 80-летия освобождения региона от немецких захватчиков возложили цветы в поселке Меловое у памятника советским воинам, заявил в понедельник врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Знаменательную дату – 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметит Луганщина в этом году. Шестнадцатого января 1943 года Красная армия освободила поселок Меловое, положив начало изгнанию нацистов с Луганской земли. Отсюда, дом за домом, село за селом, город за городом шла бесповоротная победа нашего народа над ненавистным противником", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что в понедельник у подножия монумента почтить подвиг советского воина собрались десятки благодарных меловчан, чья историческая память жива, "несмотря на жалкие восьмилетние попытки украинских националистов стереть и предать забвению подвиг героев". "Исход украинских нацистов давно предрешен. Предрешен, потому что за нами стоят наши деды и прадеды, на нашей стороне историческая правда и это дает нам силы к победе", - подчеркнул Пасечник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
19:09 16.01.2023 (обновлено: 19:10 16.01.2023)
 
В ЛНР почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны

Глава ЛНР Пасечник: жители региона почтили подвиг советских воинов Второй мировой войны

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВозложение цветов в поселке Меловое у памятника советским воинам
Возложение цветов в поселке Меловое у памятника советским воинам - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Возложение цветов в поселке Меловое у памятника советским воинам
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 янв – РИА Новости. Жители Луганской народной республики (ЛНР) по случаю 80-летия освобождения региона от немецких захватчиков возложили цветы в поселке Меловое у памятника советским воинам, заявил в понедельник врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Знаменательную дату – 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметит Луганщина в этом году. Шестнадцатого января 1943 года Красная армия освободила поселок Меловое, положив начало изгнанию нацистов с Луганской земли. Отсюда, дом за домом, село за селом, город за городом шла бесповоротная победа нашего народа над ненавистным противником", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в понедельник у подножия монумента почтить подвиг советского воина собрались десятки благодарных меловчан, чья историческая память жива, "несмотря на жалкие восьмилетние попытки украинских националистов стереть и предать забвению подвиг героев".
"Исход украинских нацистов давно предрешен. Предрешен, потому что за нами стоят наши деды и прадеды, на нашей стороне историческая правда и это дает нам силы к победе", - подчеркнул Пасечник.
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