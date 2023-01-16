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Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа - РИА Новости, 16.01.2023
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Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа
Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа - РИА Новости, 16.01.2023
Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа
Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, заявил лидер... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:48
2023-01-16T03:48
цены на нефть
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.Он подчеркнул, что то же относится и к Франции.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230114/gaz-1844826712.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, турция, болгария, twitter
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Турция, Болгария, Twitter
03:48 16.01.2023
 
Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа

Французский политик Филиппо: отказ от российского газа и замена его турецким бессмысленны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.

"Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России! Так что Болгария просто будет покупать российский газ гораздо дороже, чем раньше", — написал политик.

Он подчеркнул, что то же относится и к Франции.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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14 января, 13:27
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияТурцияБолгарияTwitter
 
 
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