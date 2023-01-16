https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа

Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа - РИА Новости, 16.01.2023

Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа

Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, заявил лидер... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T03:48

2023-01-16T03:48

2023-01-16T03:48

цены на нефть

владимир путин

россия

турция

болгария

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.Он подчеркнул, что то же относится и к Франции.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230114/gaz-1844826712.html

россия

турция

болгария

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цены на нефть, владимир путин, россия, турция, болгария, twitter