https://ria.ru/20230116/obstrel-1845103568.html

В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди

В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди - РИА Новости, 16.01.2023

В Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди

Под завалами здания в Донецке, обстрелянного ВСУ, могут находиться люди, подтвердило МЧС ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:32

2023-01-16T10:32

2023-01-16T13:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининский район

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Под завалами здания в Донецке, обстрелянного ВСУ, могут находиться люди, подтвердило МЧС ДНР в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что информация "о прямом попадании взрывоопасного предмета" в трехэтажное здание на проспекте Ильича поступило в 08:35 по местному времени (совпадает с московским).На место дополнительно направили пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана.Также в операции участвует кинологическая группа.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ утром в понедельник выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. По уточненным данным, погибли два человека, четверо пострадали.Повреждения получили торговый центр, станция техобслуживания, супермаркет, аптека, жилой дом и маршрутное такси.

https://ria.ru/20230110/donetsk-1843953566.html

донецкая народная республика

донецк

калининский район

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Последствия обстрела Калининского района Донецка Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается. 2023-01-16T10:32 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район, в мире, сцкк