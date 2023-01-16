МЧС: в Донецке под завалами обстрелянного ВСУ здания могут находиться люди, ведутся работы
ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.
ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.
Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.
Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.
В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.
В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.
Здание торгового центра разрушено практически полностью.
Здание торгового центра разрушено практически полностью.
Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.
Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.
На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.
На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.
В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.
В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.
Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.
Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.
Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.
Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.
ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.
Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.
В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.
Здание торгового центра разрушено практически полностью.
Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.
На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.
В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.
Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.
Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.