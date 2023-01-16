Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/obse-1845228906.html
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе
ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:07
2023-01-16T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
обсе
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155206/34/1552063421_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fd1e1585783ab5622939f8254ad4d34c.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в ЛНР были замечены автовозы, которые перевозили внедорожники с опознавательными знаками организации. В апреле прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на своей территории, все сотрудники миссии должны были выехать за ее пределы. Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечалось, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.
https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155206/34/1552063421_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_cfab5cfdf0b3d9b5913719d289b584fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, обсе, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, смм обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, ОБСЕ, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, СММ ОБСЕ
16:07 16.01.2023 (обновлено: 18:10 16.01.2023)
 
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе

ОБСЕ в ответ на сообщения СМИ об автомобилях в Донбассе заявила, что не работает там

© РИА НовостиАвтомобиль ОБСЕ в Донбассе
Автомобиль ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости
Автомобиль ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в ЛНР были замечены автовозы, которые перевозили внедорожники с опознавательными знаками организации.
"ОБСЕ не присутствует в Донбассе. Если вы увидите любые транспортные средства с опознавательными знаками ОБСЕ, знайте, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в сообщении организации в Twitter.
В апреле прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на своей территории, все сотрудники миссии должны были выехать за ее пределы. Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечалось, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 18:24
В ЛНР обвинили сотрудников ОБСЕ в работе на иностранные спецслужбы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаОБСЕДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала