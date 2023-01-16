https://ria.ru/20230116/obse-1845228906.html
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе
ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:07
2023-01-16T16:07
2023-01-16T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
обсе
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в ЛНР были замечены автовозы, которые перевозили внедорожники с опознавательными знаками организации. В апреле прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на своей территории, все сотрудники миссии должны были выехать за ее пределы. Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечалось, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.
https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, ОБСЕ, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, СММ ОБСЕ
16:07 16.01.2023 (обновлено: 18:10 16.01.2023)
ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе
ОБСЕ в ответ на сообщения СМИ об автомобилях в Донбассе заявила, что не работает там