https://ria.ru/20230116/obse-1845228906.html

ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе

ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2023

ОБСЕ прокомментировала кадры с машинами организации в Донбассе

ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:07

2023-01-16T16:07

2023-01-16T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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обсе

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ОБСЕ на фоне сведений о появлении машин с ее символикой в Донбассе заявила, что там не присутствует. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в ЛНР были замечены автовозы, которые перевозили внедорожники с опознавательными знаками организации. В апреле прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на своей территории, все сотрудники миссии должны были выехать за ее пределы. Ранее ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов на Украине. Отмечалось, что 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине.

https://ria.ru/20230113/obse-1844718661.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, обсе, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, смм обсе