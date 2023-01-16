https://ria.ru/20230116/obse-1845161085.html

Председатель ОБСЕ прибыл в Киев

Председатель ОБСЕ прибыл в Киев - РИА Новости, 16.01.2023

Председатель ОБСЕ прибыл в Киев

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность председателя ОБСЕ, в понедельник прибыл в Киев, запланированы встречи, на которых будет РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:03

2023-01-16T13:03

2023-01-16T13:03

в мире

киев

северная македония

украина

обсе

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность председателя ОБСЕ, в понедельник прибыл в Киев, запланированы встречи, на которых будет обсуждаться вопрос безопасности Украины. Это его первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ. "После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением жду продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал Османи в Twitter.

https://ria.ru/20230113/obse-1844711028.html

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северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киев, северная македония, украина, обсе