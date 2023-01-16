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Председатель ОБСЕ прибыл в Киев - РИА Новости, 16.01.2023
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Председатель ОБСЕ прибыл в Киев
Председатель ОБСЕ прибыл в Киев - РИА Новости, 16.01.2023
Председатель ОБСЕ прибыл в Киев
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность председателя ОБСЕ, в понедельник прибыл в Киев, запланированы встречи, на которых будет РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:03
2023-01-16T13:03
в мире
киев
северная македония
украина
обсе
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность председателя ОБСЕ, в понедельник прибыл в Киев, запланированы встречи, на которых будет обсуждаться вопрос безопасности Украины. Это его первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ. "После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением жду продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал Османи в Twitter.
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в мире, киев, северная македония, украина, обсе
В мире, Киев, Северная Македония, Украина, ОБСЕ
13:03 16.01.2023
 
Председатель ОБСЕ прибыл в Киев

Председатель ОБСЕ Османи прибыл в Киев на поезде

© AP Photo / Andreea AlexandruГлава МИД Северной Македонии Буяр Османи
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность председателя ОБСЕ, в понедельник прибыл в Киев, запланированы встречи, на которых будет обсуждаться вопрос безопасности Украины.
Это его первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ.
"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. С нетерпением жду продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал Османи в Twitter.
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