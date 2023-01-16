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Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
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Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
Трое жителей Ростова-на-Дону, погибших при крушении самолета в Непале, перед этим несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу, рассказал РИА Новости друг РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:06
2023-01-16T13:05
в мире
непал
индия
ростов-на-дону
крушение пассажирского самолета в непале
туризм
новости - туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое жителей Ростова-на-Дону, погибших при крушении самолета в Непале, перед этим несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу, рассказал РИА Новости друг семьи. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту разбившегося в Непале самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. По словам собеседника агентства, среди погибших трое жителей Ростова-на-Дону. "(В самолете) была Вика (Алтунина) с мужем и брат его троюродный... Они путешествовали", - сказал он, уточнив, что еще в начале ноября они улетели в Индию, а потом перелетели в Непал. Ранее Алтунина преподавала, а потом они с супругом открыли кафе-мороженое в Ростове-на-Дону. Здесь же у них остались близкие родственники.
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в мире, непал, индия, ростов-на-дону, крушение пассажирского самолета в непале, новости - туризм
В мире, Непал, Индия, Ростов-на-Дону, Крушение пассажирского самолета в Непале, Туризм, Новости - Туризм
12:06 16.01.2023 (обновлено: 13:05 16.01.2023)
 
Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале

Погибшие в авиакатастрофе россияне несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое жителей Ростова-на-Дону, погибших при крушении самолета в Непале, перед этим несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу, рассказал РИА Новости друг семьи.
Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту разбившегося в Непале самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.
По словам собеседника агентства, среди погибших трое жителей Ростова-на-Дону. "(В самолете) была Вика (Алтунина) с мужем и брат его троюродный... Они путешествовали", - сказал он, уточнив, что еще в начале ноября они улетели в Индию, а потом перелетели в Непал.
Ранее Алтунина преподавала, а потом они с супругом открыли кафе-мороженое в Ростове-на-Дону. Здесь же у них остались близкие родственники.
Крушение пассажирского самолета в Непале
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

На месте крушения самолета в Непале
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

На месте крушения самолета в Непале
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

На месте крушения самолета в Непале
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AP Photo / Bikram Rai

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
© AP Photo / Yunish Gurung

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

На месте крушения самолета в Непале
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

На месте крушения самолета в Непале
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

На месте крушения самолета в Непале
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
 
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