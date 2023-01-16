https://ria.ru/20230116/nepal-1845135900.html

Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале

Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале - РИА Новости, 16.01.2023

Друг рассказал о семье россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале

Трое жителей Ростова-на-Дону, погибших при крушении самолета в Непале, перед этим несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу, рассказал РИА Новости друг РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:06

2023-01-16T12:06

2023-01-16T13:05

в мире

непал

индия

ростов-на-дону

крушение пассажирского самолета в непале

туризм

новости - туризм

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое жителей Ростова-на-Дону, погибших при крушении самолета в Непале, перед этим несколько месяцев путешествовали по Индии и Непалу, рассказал РИА Новости друг семьи. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту разбившегося в Непале самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. По словам собеседника агентства, среди погибших трое жителей Ростова-на-Дону. "(В самолете) была Вика (Алтунина) с мужем и брат его троюродный... Они путешествовали", - сказал он, уточнив, что еще в начале ноября они улетели в Индию, а потом перелетели в Непал. Ранее Алтунина преподавала, а потом они с супругом открыли кафе-мороженое в Ростове-на-Дону. Здесь же у них остались близкие родственники.

непал

индия

ростов-на-дону

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в мире, непал, индия, ростов-на-дону, крушение пассажирского самолета в непале, новости - туризм