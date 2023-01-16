Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. "С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших", - сообщило посольство. Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины. По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
Местные жители на месте крушения пассажирского самолета в Покхаре, Непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.
"С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших", - сообщило посольство.
Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли.
Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
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