https://ria.ru/20230116/nepal-1845081093.html

Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе

Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе - РИА Новости, 16.01.2023

Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе

Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:43

2023-01-16T08:43

2023-01-16T08:46

в мире

непал

россия

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844958666_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_387a37b19002f74f991f986b51abae9a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. "С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших", - сообщило посольство. Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

непал

россия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спецслужб на месте авиакрушения в Непале Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины. По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. 2023-01-16T08:43 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, россия, катманду, крушение пассажирского самолета в непале