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Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе - РИА Новости, 16.01.2023
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Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе
Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе - РИА Новости, 16.01.2023
Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе
Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:43
2023-01-16T08:46
в мире
непал
россия
катманду
крушение пассажирского самолета в непале
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. "С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших", - сообщило посольство. Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
непал
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Работа спецслужб на месте авиакрушения в Непале
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины. По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
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в мире, непал, россия, катманду, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Россия, Катманду, Крушение пассажирского самолета в Непале
08:43 16.01.2023 (обновлено: 08:46 16.01.2023)
 
Посольство в Непале подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе

Посольство в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета ATR 72

© AP Photo / Yunish GurungМестные жители на месте крушения пассажирского самолета в Покхаре, Непал
Местные жители на месте крушения пассажирского самолета в Покхаре, Непал - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Yunish Gurung
Местные жители на месте крушения пассажирского самолета в Покхаре, Непал
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Посольство России в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета авиакомпания Yeti Airlines накануне.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 11:43
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"С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших", - сообщило посольство.
Ранее управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли.
Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
Крушение пассажирского самолета в Непале
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

На месте крушения самолета в Непале
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

На месте крушения самолета в Непале
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

На месте крушения самолета в Непале
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AP Photo / Bikram Rai

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
© AP Photo / Yunish Gurung

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

На месте крушения самолета в Непале
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

На месте крушения самолета в Непале
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

На месте крушения самолета в Непале
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
 
В миреНепалРоссияКатмандуКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
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