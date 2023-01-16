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Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине
Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:34
2023-01-16T15:34
в мире
нато
украина
германия
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ситуация в днр и лнр
йенс столтенберг
ллойд остин
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января, говорится в сообщении пресс-службы альянса. "Встречу проводит министр обороны США Ллойд Остин. Она будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении. В Рамштайне Столтенберг планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Ранее генсек НАТО в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил мнение, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/imperializm-1845070139.html
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в мире, нато, украина, германия, россия, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг, ллойд остин, алексей резников
В мире, НАТО, Украина, Германия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, Алексей Резников
15:34 16.01.2023
 
Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине

Генсек НАТО примет участие в работе контактной группы по Украине в Рамштайне 20 января

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
"Встречу проводит министр обороны США Ллойд Остин. Она будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 04:40
В Европарламенте рассказали неудобную правду о НАТО
В Рамштайне Столтенберг планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Ранее генсек НАТО в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил мнение, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В миреНАТОУкраинаГерманияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЙенс СтолтенбергЛлойд ОстинАлексей Резников
 
 
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