Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине
Генсек НАТО примет участие в работе контактной группы по Украине в Рамштайне 20 января
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
"Встречу проводит министр обороны США Ллойд Остин. Она будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении.
В Рамштайне Столтенберг планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Ранее генсек НАТО в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил мнение, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.