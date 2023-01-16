https://ria.ru/20230116/nato-1845217172.html

Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине

Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Столтенберг примет участие в работе контактной группы по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

2023-01-16T15:34

в мире

нато

украина

германия

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ситуация в днр и лнр

йенс столтенберг

ллойд остин

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января, говорится в сообщении пресс-службы альянса. "Встречу проводит министр обороны США Ллойд Остин. Она будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры", - говорится в сообщении. В Рамштайне Столтенберг планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Ранее генсек НАТО в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил мнение, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. По словам Столтенберга, союзникам по НАТО известно, что Украине нужны боевые танки, такие как немецкий Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/imperializm-1845070139.html

https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845137270.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, украина, германия, россия, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг, ллойд остин, алексей резников