https://ria.ru/20230116/moroz-1845226656.html
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов - РИА Новости, 16.01.2023
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов
ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:03
2023-01-16T16:03
2023-01-16T18:05
общество
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ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зарегистрирован в 1993 году, тогда столбик термометра опускался до минус 61,8, рассказала РИА Новости заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик."В станции Тонгулах Горного района побит рекорд абсолютного минимума. Там сегодня наблюдалась температура минус 62,4 при абсолютном минимуме - минус 61,8, с 1993 года этот рекорд не был побит. С начала 2023 года в Якутии минус 62 градуса было зафиксировано на метеостанции Жилинда Оленекского улуса. Ниже этих температур в республике в этом году пока не было", - отметила Маршалик.Как пояснила метеоролог, рекорд устанавливается тогда, когда фиксируется температура, превышающая абсолютный максимум или принижающая абсолютный минимум, зарегистрированный на метеостанции. По словам Маршалик, иногда СМИ публикуют новости о "рекордах" в тех или иных населенных пунктах Якутии, где якобы зафиксированы минус 75-80 градусов ниже нуля."В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1933 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили. Хвататься за сенсацию, основываясь на данные низкопробных бытовых термометров нельзя, это неправильно", - сказала собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января, ниже минус 60 градусов в понедельник установится в 19 районах.В понедельник, по данным Якутского УГМС, в 12-ти метеостанциях зарегистрирована температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию.
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общество, республика саха (якутия), россия
Общество, Республика Саха (Якутия), Россия
16:03 16.01.2023 (обновлено: 18:05 16.01.2023)
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов
На якутской метеостанции Тонгулах температура опустилась до рекордных минус 62,4 градуса
ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зарегистрирован в 1993 году, тогда столбик термометра опускался до минус 61,8, рассказала РИА Новости заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
"В станции Тонгулах Горного района побит рекорд абсолютного минимума. Там сегодня наблюдалась температура минус 62,4 при абсолютном минимуме - минус 61,8, с 1993 года этот рекорд не был побит. С начала 2023 года в Якутии минус 62 градуса было зафиксировано на метеостанции Жилинда Оленекского улуса. Ниже этих температур в республике в этом году пока не было", - отметила Маршалик.
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В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
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В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
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При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
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Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
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Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
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Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.
1 из 14
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
2 из 14
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
3 из 14
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
4 из 14
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
5 из 14
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
6 из 14
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
7 из 14
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
8 из 14
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
9 из 14
Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.
10 из 14
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
11 из 14
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
12 из 14
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
13 из 14
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
14 из 14
Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.
Как пояснила метеоролог, рекорд устанавливается тогда, когда фиксируется температура, превышающая абсолютный максимум или принижающая абсолютный минимум, зарегистрированный на метеостанции. По словам Маршалик, иногда СМИ публикуют новости о "рекордах" в тех или иных населенных пунктах Якутии, где якобы зафиксированы минус 75-80 градусов ниже нуля.
"В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1933 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили. Хвататься за сенсацию, основываясь на данные низкопробных бытовых термометров нельзя, это неправильно", - сказала собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января, ниже минус 60 градусов в понедельник установится в 19 районах.
В понедельник, по данным Якутского УГМС, в 12-ти метеостанциях зарегистрирована температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию.