https://ria.ru/20230116/moroz-1845226656.html

В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов

В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов - РИА Новости, 16.01.2023

В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов

ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:03

2023-01-16T16:03

2023-01-16T18:05

общество

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зарегистрирован в 1993 году, тогда столбик термометра опускался до минус 61,8, рассказала РИА Новости заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик."В станции Тонгулах Горного района побит рекорд абсолютного минимума. Там сегодня наблюдалась температура минус 62,4 при абсолютном минимуме - минус 61,8, с 1993 года этот рекорд не был побит. С начала 2023 года в Якутии минус 62 градуса было зафиксировано на метеостанции Жилинда Оленекского улуса. Ниже этих температур в республике в этом году пока не было", - отметила Маршалик.Как пояснила метеоролог, рекорд устанавливается тогда, когда фиксируется температура, превышающая абсолютный максимум или принижающая абсолютный минимум, зарегистрированный на метеостанции. По словам Маршалик, иногда СМИ публикуют новости о "рекордах" в тех или иных населенных пунктах Якутии, где якобы зафиксированы минус 75-80 градусов ниже нуля."В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1933 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили. Хвататься за сенсацию, основываясь на данные низкопробных бытовых термометров нельзя, это неправильно", - сказала собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января, ниже минус 60 градусов в понедельник установится в 19 районах.В понедельник, по данным Якутского УГМС, в 12-ти метеостанциях зарегистрирована температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20230112/moroz-1844421349.html

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общество, республика саха (якутия), россия