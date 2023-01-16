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В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов - РИА Новости, 16.01.2023
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В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов - РИА Новости, 16.01.2023
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов
ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:03
2023-01-16T18:05
общество
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зарегистрирован в 1993 году, тогда столбик термометра опускался до минус 61,8, рассказала РИА Новости заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик."В станции Тонгулах Горного района побит рекорд абсолютного минимума. Там сегодня наблюдалась температура минус 62,4 при абсолютном минимуме - минус 61,8, с 1993 года этот рекорд не был побит. С начала 2023 года в Якутии минус 62 градуса было зафиксировано на метеостанции Жилинда Оленекского улуса. Ниже этих температур в республике в этом году пока не было", - отметила Маршалик.Как пояснила метеоролог, рекорд устанавливается тогда, когда фиксируется температура, превышающая абсолютный максимум или принижающая абсолютный минимум, зарегистрированный на метеостанции. По словам Маршалик, иногда СМИ публикуют новости о "рекордах" в тех или иных населенных пунктах Якутии, где якобы зафиксированы минус 75-80 градусов ниже нуля."В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1933 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили. Хвататься за сенсацию, основываясь на данные низкопробных бытовых термометров нельзя, это неправильно", - сказала собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января, ниже минус 60 градусов в понедельник установится в 19 районах.В понедельник, по данным Якутского УГМС, в 12-ти метеостанциях зарегистрирована температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20230112/moroz-1844421349.html
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общество, республика саха (якутия), россия
Общество, Республика Саха (Якутия), Россия
16:03 16.01.2023 (обновлено: 18:05 16.01.2023)
 
В Якутии был побит тридцатилетний рекорд морозов

На якутской метеостанции Тонгулах температура опустилась до рекордных минус 62,4 градуса

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкМорозы в Якутске
Морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Морозы в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района, где в понедельник зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зарегистрирован в 1993 году, тогда столбик термометра опускался до минус 61,8, рассказала РИА Новости заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
"В станции Тонгулах Горного района побит рекорд абсолютного минимума. Там сегодня наблюдалась температура минус 62,4 при абсолютном минимуме - минус 61,8, с 1993 года этот рекорд не был побит. С начала 2023 года в Якутии минус 62 градуса было зафиксировано на метеостанции Жилинда Оленекского улуса. Ниже этих температур в республике в этом году пока не было", - отметила Маршалик.
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Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Как пояснила метеоролог, рекорд устанавливается тогда, когда фиксируется температура, превышающая абсолютный максимум или принижающая абсолютный минимум, зарегистрированный на метеостанции. По словам Маршалик, иногда СМИ публикуют новости о "рекордах" в тех или иных населенных пунктах Якутии, где якобы зафиксированы минус 75-80 градусов ниже нуля.
"В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1933 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили. Хвататься за сенсацию, основываясь на данные низкопробных бытовых термометров нельзя, это неправильно", - сказала собеседник агентства.
Жители поселка Ессей - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:38
Жители Эвенкии сообщили о 75-градусных морозах в поселке Ессей
Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января, ниже минус 60 градусов в понедельник установится в 19 районах.
В понедельник, по данным Якутского УГМС, в 12-ти метеостанциях зарегистрирована температура воздуха ниже минус 50 градусов по Цельсию.
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9 января, 15:03
 
ОбществоРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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