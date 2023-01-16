https://ria.ru/20230116/marlow-1845290227.html
Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби
Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби - РИА Новости, 16.01.2023
Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби
Продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева) после двух лет отношений. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:07
2023-01-16T19:07
2023-01-16T19:07
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева) после двух лет отношений. Карамбейби также подтвердила информацию о разрыве отношений с музыкантом. Пара встречалась около двух лет. Первые слухи о расставании блогеров появились еще в самом начале их отношений. Однако в тот момент знаменитости опровергли их. Slava Marlow – российский музыкант, блогер, автор песен, продюсер. Он стал популярным после начала сотрудничества с Моргенштерном* в 2019 году. Карина Карамбейби – российский блогер. Девушка обрела известность после создания YouTube-канала. В видео она рассказывала о своей жизни и учила подписчиц делать макияж. Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужило совместное видео пары на отдыхе. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, отношения
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, отношения
Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби
Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби после двух лет отношений
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева) после двух лет отношений.
"Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить "внутряк" в интернет. Все будет хорошо, всем добра!" – поделился исполнитель в своем Telegram-канале.
Карамбейби также подтвердила информацию о разрыве отношений с музыкантом.
"Мы с Темой больше не вместе. Прошу не трогать меня и его, не раздувать из всего этого скандал. Все будет хорошо, всем добра!" – высказалась девушка в своей соцсети.
Пара встречалась около двух лет. Первые слухи о расставании блогеров появились еще в самом начале их отношений. Однако в тот момент знаменитости опровергли их.
Slava Marlow – российский музыкант, блогер, автор песен, продюсер. Он стал популярным после начала сотрудничества с Моргенштерном* в 2019 году.
Карина Карамбейби – российский блогер. Девушка обрела известность после создания YouTube-канала. В видео она рассказывала о своей жизни и учила подписчиц делать макияж.
Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла
слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужило совместное видео пары на отдыхе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента