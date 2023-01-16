https://ria.ru/20230116/marlow-1845290227.html

Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби

Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби - РИА Новости, 16.01.2023

Slava Marlow расстался с Кариной Карамбейби

Продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева) после двух лет отношений. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:07

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева) после двух лет отношений. Карамбейби также подтвердила информацию о разрыве отношений с музыкантом. Пара встречалась около двух лет. Первые слухи о расставании блогеров появились еще в самом начале их отношений. Однако в тот момент знаменитости опровергли их. Slava Marlow – российский музыкант, блогер, автор песен, продюсер. Он стал популярным после начала сотрудничества с Моргенштерном* в 2019 году. Карина Карамбейби – российский блогер. Девушка обрела известность после создания YouTube-канала. В видео она рассказывала о своей жизни и учила подписчиц делать макияж. Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужило совместное видео пары на отдыхе. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210806/baskov-1744751154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, отношения