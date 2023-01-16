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Боевик Тазиев по прозвищу Магас получил третий пожизненный срок - РИА Новости, 16.01.2023
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Боевик Тазиев по прозвищу Магас получил третий пожизненный срок
Боевик Тазиев по прозвищу Магас получил третий пожизненный срок - РИА Новости, 16.01.2023
Боевик Тазиев по прозвищу Магас получил третий пожизненный срок
Южный окружной военный суд приговорил Али Тазиева по прозвищу Магас к пожизненному лишению свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и другие преступления,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:07
2023-01-16T19:42
происшествия
али тазиев
россия
республика ингушетия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил Али Тазиева по прозвищу Магас к пожизненному лишению свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и другие преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Тазиев из бандподполья Ингушетии в 2013 и 2015 годах получал пожизненные сроки за ряд громких преступлений, в их числе посягательство на жизнь Юнус-Бека Евкурова, занимавшего в то время пост главы Ингушетии, взрывы автобуса в 2007 году на автовокзале Невинномысска и Назрановского РОВД. Позже появились новые эпизоды.По данным представителя суда, это первое дело, рассматриваемое Южным окружным военным судом в отношении уже осужденного к двум пожизненным срокам. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Тазиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сказал председательствующий по делу. По данным суда, в апреле-мае 2008 года Тазиев вошел в состав запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ"*, где занимался в том числе разработкой и планированием терактов. Как сообщало следствие, в 2009-2010 годах Тазиев организовал три вооруженных нападения на посты ДПС Назрановского района Ингушетии. В результате девять сотрудников полиции и 15 военнослужащих были ранены, двое убиты. Кроме того, как сообщали правоохранители, в декабре 2009 года участники банды подорвали бронетранспортер внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) на автодороге М-29 "Кавказ". Четверо военнослужащих были ранены. Как сообщал Следственный комитет России, всего участники банды, в которую входил Тазиев, убили 78 человек. Боевика, которого разыскивали с 2004 года, поймали только спустя девять лет — в мае 2013 года во время спецоперации в Ингушетии. Уголовное дело в отношении Тазиева было возбуждено по статьям об организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении имущества, незаконном изготовлении и ношении оружия. В апреле 2021 года дело поступило в суд.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220204/terakty-1771069299.html
https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html
россия
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происшествия, али тазиев, россия, республика ингушетия
Происшествия, Али Тазиев, Россия, Республика Ингушетия
13:07 16.01.2023 (обновлено: 19:42 16.01.2023)
 
Боевик Тазиев по прозвищу Магас получил третий пожизненный срок

Военный суд приговорил боевика Тазиева по прозвищу Магас к третьему пожизненному сроку

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу террориста Али Тазиева
Заседание суда по делу террориста Али Тазиева - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заседание суда по делу террориста Али Тазиева. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил Али Тазиева по прозвищу Магас к пожизненному лишению свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и другие преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Тазиев из бандподполья Ингушетии в 2013 и 2015 годах получал пожизненные сроки за ряд громких преступлений, в их числе посягательство на жизнь Юнус-Бека Евкурова, занимавшего в то время пост главы Ингушетии, взрывы автобуса в 2007 году на автовокзале Невинномысска и Назрановского РОВД. Позже появились новые эпизоды.

По данным представителя суда, это первое дело, рассматриваемое Южным окружным военным судом в отношении уже осужденного к двум пожизненным срокам. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Тазиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сказал председательствующий по делу.
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По данным суда, в апреле-мае 2008 года Тазиев вошел в состав запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ"*, где занимался в том числе разработкой и планированием терактов.
Как сообщало следствие, в 2009-2010 годах Тазиев организовал три вооруженных нападения на посты ДПС Назрановского района Ингушетии. В результате девять сотрудников полиции и 15 военнослужащих были ранены, двое убиты. Кроме того, как сообщали правоохранители, в декабре 2009 года участники банды подорвали бронетранспортер внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) на автодороге М-29 "Кавказ". Четверо военнослужащих были ранены.
Как сообщал Следственный комитет России, всего участники банды, в которую входил Тазиев, убили 78 человек. Боевика, которого разыскивали с 2004 года, поймали только спустя девять лет — в мае 2013 года во время спецоперации в Ингушетии.
Уголовное дело в отношении Тазиева было возбуждено по статьям об организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении имущества, незаконном изготовлении и ношении оружия. В апреле 2021 года дело поступило в суд.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияАли ТазиевРоссияРеспублика Ингушетия
 
 
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