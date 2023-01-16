https://ria.ru/20230116/kosachev-1845315767.html

Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью - РИА Новости, 16.01.2023

Косачев прокомментировал требование ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

Постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне неверна, написал вице-спикер Совета Федерации Константин... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:03

2023-01-16T21:03

2023-01-16T22:53

константин косачев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне неверна, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.В понедельник руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей заявил, что России следует отменить оплату для иностранных компаний за полеты над Сибирью после снятия введенных из-за украинского кризиса ограничений.Прежде всего сенатор напомнил, что сейчас нет условий для обсуждения этого вопроса, поскольку Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний."А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. <…> Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты <...> в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти", — отметил Косачев.Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях, которые широко распространены в международной практике. Иностранные перевозчики платят за использование воздушного пространства, при этом сокращая свой маршрут и экономя значительные средства, пояснил политик. "Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения конвенции в связи с практикой заключения пульных соглашений между авиакомпаниями не нарушаются в силу того, что платы за пролет они не касаются", — подчеркнул вице-спикер Совфеда.Он также добавил, что ни Советский Союз, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках упомянутой конвенции.После начала спецоперации на Украине многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Москва, со своей стороны, ввела ответные меры, ограничив полеты для авиакомпаний из 36 стран.Транссибирские роялти ввели еще в советское время. Зарубежные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для экономии времени использовали маршруты, пролегающие через Россию. За беспосадочные полеты над Сибирью с 1970-х взимается плата.

https://ria.ru/20230111/kuveyt-1844058655.html

https://ria.ru/20230103/polety-1842922451.html

https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835470469.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

константин косачев, россия, украина, ссср, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия