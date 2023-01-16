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Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
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Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт
Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт
Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз, при этом удлинились и сроки поставок, что также не могло не отразиться на стоимости... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:28
2023-01-16T07:28
экономика
россия
вьетнам
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз, при этом удлинились и сроки поставок, что также не могло не отразиться на стоимости самого напитка, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. "В 2022 году она очень выросла – в 4-5 раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила 2 тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч", - заявил Сои. По его словам, логистические трудности еще сохраняются, однако главной проблемой сейчас является увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. "Если раньше сроки поставки были месяц-полтора или два, то сейчас уже около трех", - сказал эксперт. Сои отметил, что на логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, однако больше половины занимает обжарка. "Конечно, цены на полке сильно выросли. ... В целом же за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке выросла на треть", - добавил он. При этом на данный момент, если говорить про цены на полках в России, то средней "температурой по больнице" для 100-процентной арабики является 1200 рублей за килограмм, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230116/kofe-1845073853.html
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экономика, россия, вьетнам, санкт-петербург
Экономика, Россия, Вьетнам, Санкт-Петербург
07:28 16.01.2023
 
Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт

Викас Сои: затраты на транспортировку кофе в Россию выросли за год в пять раз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПрилавок с кофе в гипермаркете "Лента" в Москве
Прилавок с кофе в гипермаркете Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Прилавок с кофе в гипермаркете "Лента" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз, при этом удлинились и сроки поставок, что также не могло не отразиться на стоимости самого напитка, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости.
"В 2022 году она очень выросла – в 4-5 раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила 2 тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч", - заявил Сои.
Кофе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
06:55
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе
По его словам, логистические трудности еще сохраняются, однако главной проблемой сейчас является увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. "Если раньше сроки поставки были месяц-полтора или два, то сейчас уже около трех", - сказал эксперт.
Сои отметил, что на логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, однако больше половины занимает обжарка. "Конечно, цены на полке сильно выросли. ... В целом же за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке выросла на треть", - добавил он.
При этом на данный момент, если говорить про цены на полках в России, то средней "температурой по больнице" для 100-процентной арабики является 1200 рублей за килограмм, заключил эксперт.
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 14:33
Россияне пьют в десять раз меньше кофе, чем финны, рассказал эксперт
 
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