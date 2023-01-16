https://ria.ru/20230116/kofe-1845075225.html

Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт

Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023

Затраты на транспортировку кофе в Россию выросли в пять раз, заявил эксперт

Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз, при этом удлинились и сроки поставок, что также не могло не отразиться на стоимости... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:28

2023-01-16T07:28

2023-01-16T07:28

экономика

россия

вьетнам

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз, при этом удлинились и сроки поставок, что также не могло не отразиться на стоимости самого напитка, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. "В 2022 году она очень выросла – в 4-5 раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила 2 тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч", - заявил Сои. По его словам, логистические трудности еще сохраняются, однако главной проблемой сейчас является увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. "Если раньше сроки поставки были месяц-полтора или два, то сейчас уже около трех", - сказал эксперт. Сои отметил, что на логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, однако больше половины занимает обжарка. "Конечно, цены на полке сильно выросли. ... В целом же за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке выросла на треть", - добавил он. При этом на данный момент, если говорить про цены на полках в России, то средней "температурой по больнице" для 100-процентной арабики является 1200 рублей за килограмм, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230116/kofe-1845073853.html

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экономика, россия, вьетнам, санкт-петербург