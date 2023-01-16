Клишас прокомментировал требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью
Клишас считает, что требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью звучит комично
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя высказывание, что РФ не должна брать плату с иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью, заявил, что Европейской комиссии стоит благодарить Россию за возможность летать над Украиной.
Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине.
"Сама постановка вопроса со стороны "недрузей", что Европейская комиссия что-то потребовала от России - уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно", - написал сенатор в телеграм-канале.
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