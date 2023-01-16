https://ria.ru/20230116/klishas-1845328602.html

Клишас прокомментировал требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

Клишас прокомментировал требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью - РИА Новости, 16.01.2023

Клишас прокомментировал требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя высказывание, что РФ не должна брать плату с иностранных авиакомпаний за пролет над... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:57

2023-01-16T22:57

2023-01-16T22:57

андрей клишас

россия

украина

евросоюз

совет федерации рф

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя высказывание, что РФ не должна брать плату с иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью, заявил, что Европейской комиссии стоит благодарить Россию за возможность летать над Украиной. Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью по мере того, как будут сняты ограничения на полеты, введенные в результате конфликта на Украине. "Сама постановка вопроса со стороны "недрузей", что Европейская комиссия что-то потребовала от России - уже звучит комично. Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно", - написал сенатор в телеграм-канале.

https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835470469.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей клишас, россия, украина, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия