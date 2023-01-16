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Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230116/kikabidze-1845066056.html
Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси
Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси - РИА Новости, 16.01.2023
Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси
Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил его продюсер Рати Абзианидзе. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T01:40
2023-01-16T01:40
культура
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вахтанг кикабидзе
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ТБИЛИСИ, 16 янв - РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил его продюсер Рати Абзианидзе. Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался накануне в Грузии в возрасте 84 лет после длительной болезни. "Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Такого было желание Бубы при жизни", - заявил продюсер. Проводы Кикабидзе пройдут из здания Тбилисского концертного зала. Вахтанг Кикабидзе - лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др. В последние годы Кикабидзе был известен своей критикой в адрес России, где он отказался выступать из-за событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. В 2020 году на предвыборной акции оппозиции в Тбилиси Кикабидзе спел песню "Тбилисо" сначала на грузинском, а последние строки - на русском языке. На это обратили внимание в соцсетях. Артист после объяснил, что пел на русском, чтобы "узнали, какая Грузия красивая страна".
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умер вахтанг кикабидзе, вахтанг кикабидзе, грузия, тбилиси, россия, в мире
Культура, Умер Вахтанг Кикабидзе, Вахтанг Кикабидзе, Грузия, Тбилиси, Россия, В мире
01:40 16.01.2023
 
Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси

Продюсер Кикабидзе сообщил, что артиста похоронят 19 января в Тбилиси

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкВахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 янв - РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщил его продюсер Рати Абзианидзе.
Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался накануне в Грузии в возрасте 84 лет после длительной болезни.
Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 15:46
Биография Вахтанга Кикабидзе
"Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Такого было желание Бубы при жизни", - заявил продюсер.
Проводы Кикабидзе пройдут из здания Тбилисского концертного зала.
Вахтанг Кикабидзе - лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др.
В последние годы Кикабидзе был известен своей критикой в адрес России, где он отказался выступать из-за событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. В 2020 году на предвыборной акции оппозиции в Тбилиси Кикабидзе спел песню "Тбилисо" сначала на грузинском, а последние строки - на русском языке. На это обратили внимание в соцсетях. Артист после объяснил, что пел на русском, чтобы "узнали, какая Грузия красивая страна".
 
КультураУмер Вахтанг КикабидзеВахтанг КикабидзеГрузияТбилисиРоссияВ мире
 
 
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