https://ria.ru/20230116/kazakhstan-1845146304.html

Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане

Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане - РИА Новости, 16.01.2023

Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане для защиты бренда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:39

экономика

казахстан

mcdonald's corporation

пищевые пристрастия, или почему все вредное - такое вкусное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794883794_0:0:3442:1936_1920x0_80_0_0_30013ad897329d4ac2e3ab758ae70693.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане для защиты бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе министерства юстиции республики. "Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", - рассказали в компании. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. В начале января во "Вкусно - и точка" РИА Новости сообщали о том, что компания сейчас не имеет договоренностей с руководством компании, которая управляла McDonald's в Казахстане, относительно работы в республике и, соответственно, не планирует на данный момент выход на этот рынок. Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сообщил журналистам, что в настоящее время компания ведет работу по запуску ресторанов под новым - локальным - брендом. Он не исключил, что McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети. При этом, отвечая на вопросы журналистов, Машанов сказал, что вопрос о работе под брендом "Вкусно - и точка" компанией не рассматривается.

https://ria.ru/20230107/kazakhstan-1843357369.html

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838131592.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, mcdonald's corporation, пищевые пристрастия, или почему все вредное - такое вкусное