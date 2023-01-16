https://ria.ru/20230116/kazakhstan-1845146304.html
Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане
Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане - РИА Новости, 16.01.2023
Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане
Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане для защиты бренда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
экономика
казахстан
mcdonald's corporation
пищевые пристрастия, или почему все вредное - такое вкусное
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане для защиты бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе министерства юстиции республики. "Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", - рассказали в компании. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. В начале января во "Вкусно - и точка" РИА Новости сообщали о том, что компания сейчас не имеет договоренностей с руководством компании, которая управляла McDonald's в Казахстане, относительно работы в республике и, соответственно, не планирует на данный момент выход на этот рынок. Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сообщил журналистам, что в настоящее время компания ведет работу по запуску ресторанов под новым - локальным - брендом. Он не исключил, что McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети. При этом, отвечая на вопросы журналистов, Машанов сказал, что вопрос о работе под брендом "Вкусно - и точка" компанией не рассматривается.
https://ria.ru/20230107/kazakhstan-1843357369.html
https://ria.ru/20221212/vkusno-1838131592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, mcdonald's corporation, пищевые пристрастия, или почему все вредное - такое вкусное
Экономика, Казахстан, McDonald's Corporation, Пищевые пристрастия, или Почему все вредное - такое вкусное
Во "Вкусно – и точка" объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане
"Вкусно – и точка" намерена зарегистрировать товарный знак в Казахстане для защиты бренда
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане для защиты бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе министерства юстиции республики.
"Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", - рассказали в компании.
Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
В начале января во "Вкусно - и точка" РИА Новости сообщали о том, что компания сейчас не имеет договоренностей с руководством компании, которая управляла McDonald's в Казахстане, относительно работы в республике и, соответственно, не планирует на данный момент выход на этот рынок.
Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сообщил журналистам, что в настоящее время компания ведет работу по запуску ресторанов под новым - локальным - брендом. Он не исключил, что McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети. При этом, отвечая на вопросы журналистов, Машанов сказал, что вопрос о работе под брендом "Вкусно - и точка" компанией не рассматривается.