https://ria.ru/20230116/kazakhstan-1845105126.html

"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию в Казахстане

"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию в Казахстане - РИА Новости, 16.01.2023

"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию в Казахстане

Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:35

2023-01-16T10:35

2023-01-16T10:35

в мире

казахстан

россия

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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АЛМА-АТА, 16 янв - РИА Новости. Российское ООО "Система ПБО", владеющее сетью ресторанов "Вкусно – и точка", подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции республики. "В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации (Национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции - ред.) находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно – и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", - сказала представитель пресс-службы. Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января сообщил журналистам, что в настоящее время компания ведет работу по запуску ресторанов под новым - локальным - брендом. Он не исключил, что McDonald's в перспективе может вернуться в Казахстан, если в республике будут решены проблемы с местными поставками продукции для сети. При этом, отвечая на вопросы журналистов, Машанов сказал, что вопрос о работе под брендом "Вкусно — и точка" компанией не рассматривается. McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20230107/kazakhstan-1843357369.html

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838131592.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)