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"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника - РИА Новости, 16.01.2023
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"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника
"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника - РИА Новости, 16.01.2023
"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника
Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца, заявил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T06:45
2023-01-16T08:26
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца, заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter.Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.Ранее Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, андрей мельников, киев, украина, нато, германия, twitter, f-35
В мире, Андрей Мельников, Киев, Украина, НАТО, Германия, Twitter, F-35
06:45 16.01.2023 (обновлено: 08:26 16.01.2023)
 
"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника

Немецкий политик Шульц заявил Мельнику, что Киев не получит списанные истребители Tornado

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца, заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter.

"Вы никогда не получите Tornado. <...> Они защищают нас в Германии и не приведут нас к войне с Россией", — заявил Шульц.

Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.
Ранее Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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