https://ria.ru/20230116/istrebiteli-1845073290.html

"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника

"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника - РИА Новости, 16.01.2023

"Войны с Россией не будет": немецкий политик ответил на требование Мельника

Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца, заявил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T06:45

2023-01-16T06:45

2023-01-16T08:26

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев никогда не получит списанные истребители Tornado, которые заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца, заявил немецкий политик Гауке Шульц в Twitter.Он также добавил, что знает людей, которые работают с истребителями, и что они не хотели бы такого "ненадлежащего использования" техники.Ранее Мельник опубликовал в своем микроблоге обращение к канцлеру Германии, в котором предложил отправить Украине 93 истребителя Tornadо, подлежащих, по словам заместителя украинского МИД, списанию.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221215/istrebitel-1839026046.html

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в мире, андрей мельников, киев, украина, нато, германия, twitter, f-35