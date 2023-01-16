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Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру - РИА Новости, 16.01.2023
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Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру
Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру - РИА Новости, 16.01.2023
Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру
Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно перевозившейся икры осетровых и лососевых видов рыб, в данный момент проводится... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:19
2023-01-16T12:20
происшествия
омская область
приморский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно перевозившейся икры осетровых и лососевых видов рыб, в данный момент проводится проверка продукции, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Омской области проводятся следственные действия по факту незаконной перевозки более 1700 килограммов икры... на изолированное хранение помещено более полутора тонн деликатеса, который не был допущен к нелегальному вывозу в конце 2022 года специалистами регионального управления Россельхознадзора", - говорится в сообщении. Уточняется, что было обнаружено более 250 килограммов икры осетровых рыб неизвестного происхождения и более 1500 килограммов икры лососевых видов рыб (происхождение - Приморский край), а также порядка 3 тонн свежемороженой рыбопродукции. Часть указанной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных и иных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, отмечает Россельхознадзор. "Продукция направлена на лабораторные исследования. В настоящее время органами следствия проводятся юридически значимые действия для возбуждения уголовного дела", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221229/ikra-1842075609.html
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происшествия, омская область, приморский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Происшествия, Омская область, Приморский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
12:19 16.01.2023 (обновлено: 12:20 16.01.2023)
 
Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру

Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно привезенной икры

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно перевозившейся икры осетровых и лососевых видов рыб, в данный момент проводится проверка продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Омской области проводятся следственные действия по факту незаконной перевозки более 1700 килограммов икры... на изолированное хранение помещено более полутора тонн деликатеса, который не был допущен к нелегальному вывозу в конце 2022 года специалистами регионального управления Россельхознадзора", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что было обнаружено более 250 килограммов икры осетровых рыб неизвестного происхождения и более 1500 килограммов икры лососевых видов рыб (происхождение - Приморский край), а также порядка 3 тонн свежемороженой рыбопродукции.
Часть указанной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных и иных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, отмечает Россельхознадзор.
"Продукция направлена на лабораторные исследования. В настоящее время органами следствия проводятся юридически значимые действия для возбуждения уголовного дела", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияОмская областьПриморский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
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