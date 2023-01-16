https://ria.ru/20230116/ikra-1845140179.html

Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру

Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру - РИА Новости, 16.01.2023

Россельхознадзор выявил незаконно перевозившуюся икру

Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно перевозившейся икры осетровых и лососевых видов рыб, в данный момент проводится... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:19

2023-01-16T12:19

2023-01-16T12:20

происшествия

омская область

приморский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил в Омской области более 1700 килограммов незаконно перевозившейся икры осетровых и лососевых видов рыб, в данный момент проводится проверка продукции, сообщили в пресс-службе ведомства. "В Омской области проводятся следственные действия по факту незаконной перевозки более 1700 килограммов икры... на изолированное хранение помещено более полутора тонн деликатеса, который не был допущен к нелегальному вывозу в конце 2022 года специалистами регионального управления Россельхознадзора", - говорится в сообщении. Уточняется, что было обнаружено более 250 килограммов икры осетровых рыб неизвестного происхождения и более 1500 килограммов икры лососевых видов рыб (происхождение - Приморский край), а также порядка 3 тонн свежемороженой рыбопродукции. Часть указанной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных и иных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, отмечает Россельхознадзор. "Продукция направлена на лабораторные исследования. В настоящее время органами следствия проводятся юридически значимые действия для возбуждения уголовного дела", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20221229/ikra-1842075609.html

https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

омская область

приморский край

россия

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происшествия, омская область, приморский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия